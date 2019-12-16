Максим Соколов может стать вице-губернатором Петербурга

"В соответствие с законом "О правительстве Санкт-Петербурга" губернатор Александр Беглов направил в Законодательное собрание обращение с предложением согласовать назначение Максима Соколова на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга, отвечающего за решение вопросов транспортной инфраструктуры, инвестиционной политики и туризма", - говорится в сообщении.