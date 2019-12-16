Максим Соколов может стать вице-губернатором Петербурга

С-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил в городской парламент предложение согласовать кандидатуру бывшего министра транспорта РФ Максима Соколова на должность вице-губернатора, курирующего вопросы транспортной инфраструктуры, инвест-политики и туризма, сообщает пресс-служба администрации губернатора.
"В соответствие с законом "О правительстве Санкт-Петербурга" губернатор Александр Беглов направил в Законодательное собрание обращение с предложением согласовать назначение Максима Соколова на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга, отвечающего за решение вопросов транспортной инфраструктуры, инвестиционной политики и туризма", - говорится в сообщении.
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Ранее в июне Соколов досрочно покинул пост гендиректора девелоперской компании ЛСР, который занял в августе 2018 года. Ранее он занимал пост министра транспорта в правительстве РФ, ушедшим в отставку 2018 года после инаугурации президента РФ Владимира Путина.