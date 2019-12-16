Forbes включил создателя Dating.com в список богатейших россиян

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Создатель одного из крупнейших в мире сервисов знакомств Dating.com Дмитрий Волков пополнил рейтинг 200 богатейших бизнесменов России по версии журнала Создатель одного из крупнейших в мире сервисов знакомств Dating.com Дмитрий Волков пополнил рейтинг 200 богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes , сообщает издание.

Состояние Волкова оценивается в 750 миллионов долларов.

Волков и его бизнес-партнер Алла Губенко в октябре объединили активы и создали компанию Dating.com Group, в которую вошли такие сервисы знакомств, как Dating.com, DateMyAge, Cherish, Tubit, AnastasiaDate, ChinaLove, AsianDate и Amolatina. Как отмечает компания, общая аудитория всех приложений и сайтов достигает 73 миллионов зарегистрированных пользователей. Выручка компании по итогам прошлого года составила 200 миллионов долларов.

Кроме того, Волков занимается инвестиционным бизнесом. Бизнесмен одним из первых вложил средства в приложение для распознавания музыки Shazam. Волков также инвестировал 500 тысяч долларов через SDVentures в популярный сервис Patreon, который позволяет жертвовать деньги создателям контента. Вложения предпринимателя в венчурные фонды составляют около 50 миллионов долларов, сообщает Forbes.

В 1998 году Волков основал компанию IT-Online, в 2002 году он выделил из из нее UsabilityLab, занимавшуюся проектированием пользовательских интерфейсов и сайтов. Клиентами UsabilityLab, по данным Web Archive, в разные годы были Альфа-банк, МТС, "Ростелеком", "Комус", с компанией работал "Яндекс". Другим проектом IT-Online стал платежный сервис PayOnline. Среди его клиентов были Avito, LitRes и Alawar.