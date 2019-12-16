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Forbes включил создателя Dating.com в список богатейших россиян
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РИА Новости

Forbes включил создателя Dating.com в список богатейших россиян

10:49 16.12.2019 (обновлено: 11:02 16.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Создатель одного из крупнейших в мире сервисов знакомств Dating.com Дмитрий Волков пополнил рейтинг 200 богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes, сообщает издание.
Состояние Волкова оценивается в 750 миллионов долларов.
Волков и его бизнес-партнер Алла Губенко в октябре объединили активы и создали компанию Dating.com Group, в которую вошли такие сервисы знакомств, как Dating.com, DateMyAge, Cherish, Tubit, AnastasiaDate, ChinaLove, AsianDate и Amolatina. Как отмечает компания, общая аудитория всех приложений и сайтов достигает 73 миллионов зарегистрированных пользователей. Выручка компании по итогам прошлого года составила 200 миллионов долларов.
Кроме того, Волков занимается инвестиционным бизнесом. Бизнесмен одним из первых вложил средства в приложение для распознавания музыки Shazam. Волков также инвестировал 500 тысяч долларов через SDVentures в популярный сервис Patreon, который позволяет жертвовать деньги создателям контента. Вложения предпринимателя в венчурные фонды составляют около 50 миллионов долларов, сообщает Forbes.
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В 1998 году Волков основал компанию IT-Online, в 2002 году он выделил из из нее UsabilityLab, занимавшуюся проектированием пользовательских интерфейсов и сайтов. Клиентами UsabilityLab, по данным Web Archive, в разные годы были Альфа-банк, МТС, "Ростелеком", "Комус", с компанией работал "Яндекс". Другим проектом IT-Online стал платежный сервис PayOnline. Среди его клиентов были Avito, LitRes и Alawar.
В апреле журнал Forbes опубликовал рейтинг 200 богатейших бизнесменов России. Список возглавил председатель правления крупнейшей в России частной газодобывающей компании "Новатэк" Леонид Михельсон. Состояние Михельсона оценивается в 24 миллиарда долларов. Всего в рейтинге 100 долларовых миллиардеров и 100 мультимиллионеров. Суммарное состояние 200 богатейших россиян – 496 миллиардов долларов.
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