В краснодарском караоке-клубе объяснили, почему не пустили инвалида

КРАСНОДАР, 16 дек - РИА Новости. В краснодарском караоке-клубе "Главная сцена" объяснили, почему не пустили инвалида и его друзей в заведение – по их версии, бронь сняли из-за опоздания, а свободных мест не нашлось.

Инвалиду-колясочнику Евгению Садыму не дали отпраздновать день рождения в краснодарском караоке-клубе, рассказала радиостанции "Говорит Москва" подруга мужчины Юлия Надеина. По ее словам, друг никогда не был в караоке, поэтому приятели решили устроить ему сюрприз. Сообщалось, что компания опоздала на 30 минут, и вначале администраторы предложили им подождать до полуночи, а затем и вовсе отказались пускать внутрь. При этом в заведении были свободные места, уверяет Юлия. Молодые люди уехали домой, однако в полвторого им перезвонили и сказали, что столик освободился. По словам девушки, это произошло уже после того, как история попала в соцсети.

После того, как про историю написали в СМИ, администрация клуба "Главная сцена" опубликовала свой комментарий в Instagram

"Мы провели внутреннее расследование и готовы дать полную картину событий. Если коротко: 14 декабря компания забронировала столик на 22.30 и предупредила, что среди них будет человек с ограниченными возможностями. Гости опоздали на полтора часа и приехали в 23.59, к сожалению, к этому времени бронь уже была снята и все столы в заведении были заняты. После этого в интернете появилась дезинформация об этой ситуации, которая вызвала общественный резонанс", - говорится в сообщении.