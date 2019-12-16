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Сирия ведет переговоры о включении в концепцию "Один пояс — один путь"
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РИА Новости

Сирия ведет переговоры о включении в концепцию "Один пояс — один путь"

10:46 16.12.2019 (обновлено: 10:47 16.12.2019)
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© Фото : пресс-служба президента СирииПрезидент Сирии Башар Асад во время интервью
Президент Сирии Башар Асад во время интервью
© Фото : пресс-служба президента Сирии
Президент Сирии Башар Асад во время интервью. Архивное фото
ДАМАСК, 16 дек – РИА Новости. Сирия намерена стать участником китайской концепции "Один пояс — один путь" и предложила КНР шесть проектов в рамках данной концепции, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью китайскому телеканалу Phoenix.
"В этом году мы начали серьезный диалог с китайскими властями о том, как Сирии стать частью концепции "Один пояс — один путь"... Недавно начаты обсуждения вопросов инфраструктуры, это является важнейшим элементом, который может включить Сирию в концепцию в будущем", - заявил Асад. Он отметил, что в рамках культурного сотрудничества КНР предоставляет сирийцам различные стипендии, с каждым годом их число растет.
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"Мы предложили китайским властям шесть проектов, связанных с инфраструктурой, в рамках методологии данной концепции. Мы ждем ответа от китайских властей, чтобы определить, какие из проектов им подходят
Асад отметил, что несколько китайских компаний готовы участвовать в процессе реконструкции в Сирии, но опасаются негативного эффекта санкций. По его словам, найдены определенные формулы обхода наложенных на Сирию санкций, что позволит зарубежным компаниям вести бизнес в САР.
Концепция "Один пояс — один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем. Идея формирования "Экономического пояса Шелкового пути" была выдвинута лидером КНР Си Цзиньпином и впервые прозвучала во время его выступления в Астане в рамках государственного визита в Казахстан в сентябре 2013 года.
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