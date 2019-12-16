Сирия ведет переговоры о включении в концепцию "Один пояс — один путь"

ДАМАСК, 16 дек – РИА Новости. Сирия намерена стать участником китайской концепции "Один пояс — один путь" и предложила КНР шесть проектов в рамках данной концепции, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью китайскому телеканалу Phoenix

"В этом году мы начали серьезный диалог с китайскими властями о том, как Сирии стать частью концепции "Один пояс — один путь"... Недавно начаты обсуждения вопросов инфраструктуры, это является важнейшим элементом, который может включить Сирию в концепцию в будущем", - заявил Асад. Он отметил, что в рамках культурного сотрудничества КНР предоставляет сирийцам различные стипендии, с каждым годом их число растет.

"Мы предложили китайским властям шесть проектов, связанных с инфраструктурой, в рамках методологии данной концепции. Мы ждем ответа от китайских властей, чтобы определить, какие из проектов им подходят

Асад отметил, что несколько китайских компаний готовы участвовать в процессе реконструкции в Сирии, но опасаются негативного эффекта санкций. По его словам, найдены определенные формулы обхода наложенных на Сирию санкций, что позволит зарубежным компаниям вести бизнес в САР.