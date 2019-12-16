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2019-12-16T12:50+0300
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Киев готов предложить новые участки для разведения сил в Донбассе
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РИА Новости

Киев готов предложить новые участки для разведения сил в Донбассе

10:37 16.12.2019 (обновлено: 12:50 16.12.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкНаблюдатель ОБСЕ следит за отводом сил бойцов подразделений ЛНР в поселке Золотое в Луганской области
Наблюдатель ОБСЕ следит за отводом сил бойцов подразделений ЛНР в поселке Золотое в Луганской области
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 16 дек — РИА Новости. Киев со своей стороны определил новые участки для разведения сил в Донбассе, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Речь идет о трех или четырех локациях, также подготовлены альтернативные варианты.
"Рассматриваться и согласовываться эти участки будут в рамках одной из подгрупп трехсторонней контактной группы. Мы считаем, что на этом этапе должно быть разведение на участках, имеющих значительное и большое гуманитарное значение. Это является приоритетом", — сказал глава украинского МИД в интервью УНИАН.
В самопровозглашенной ДНР ранее сообщили РИА Новости, что тоже готовы предложить Киеву новые точки разведения сил.
Ближайшее заседание контактной группы состоится 18 декабря.
Автомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в селе Петровское в Донецкой области, где должен был состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР
Вчера, 11:07
В ДНР готовы к обоюдному разведению сил на согласованных участках
Неделю назад в Париже завершился первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" — России, Украины, Франции и Германии. Участники приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине.
В документе подчеркнуто, что Минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта в трех новых точках. Кроме того, лидеры "нормандской четверки" призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня и обмен пленными по формуле "всех на всех", а также предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".
Минские соглашения
9 декабря, 21:34
Минские соглашения
4890239
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