Киев готов предложить новые участки для разведения сил в Донбассе

Неделю назад в Париже завершился первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" — России, Украины, Франции и Германии. Участники приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине.

В документе подчеркнуто, что Минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта в трех новых точках. Кроме того, лидеры "нормандской четверки" призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня и обмен пленными по формуле "всех на всех", а также предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".