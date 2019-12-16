В ГИБДД назвали причину смертельного ДТП в Мордовии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 дек - РИА Новости. Причиной аварии в Мордовии, в результате которой погибли четыре человека, стал выехавший на встречную полосу Volkswagen Jetta, сообщает региональное управление ГИБДД.
ДТП произошло около 23.00 в воскресенье на 27-м километре автодороги М-5 "Урал" на подъезде к городу Саранску.
"Водитель Volkswagen Jetta, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Toyota Land Cruiser. Затем с Toyota Land Cruiser столкнулся автомобиль "ВАЗ-21124", в который в свою очередь врезался автомобиль Renault Logan. В результате ДТП водитель и три пассажира Volkswagen Jetta погибли на месте происшествия, пассажир Toyota Land Cruiser и три пассажира "ВАЗ-21124" получили различные травмы", - говорится в сообщении.
Сотрудники ГИБДД устанавливают причины произошедшего.