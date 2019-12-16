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В ГИБДД назвали причину смертельного ДТП в Мордовии
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РИА Новости

В ГИБДД назвали причину смертельного ДТП в Мордовии

10:32 16.12.2019 (обновлено: 14:46 16.12.2019)
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© Фото : ГУМВД РФ по Республике МордовияДТП с автомашиной Фольксваген Джетта в Мордовии
ДТП с автомашиной Фольксваген Джетта в Мордовии
© Фото : ГУМВД РФ по Республике Мордовия
ДТП с автомашиной Фольксваген Джетта в Мордовии
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 дек - РИА Новости. Причиной аварии в Мордовии, в результате которой погибли четыре человека, стал выехавший на встречную полосу Volkswagen Jetta, сообщает региональное управление ГИБДД.
ДТП произошло около 23.00 в воскресенье на 27-м километре автодороги М-5 "Урал" на подъезде к городу Саранску.
"Водитель Volkswagen Jetta, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Toyota Land Cruiser. Затем с Toyota Land Cruiser столкнулся автомобиль "ВАЗ-21124", в который в свою очередь врезался автомобиль Renault Logan. В результате ДТП водитель и три пассажира Volkswagen Jetta погибли на месте происшествия, пассажир Toyota Land Cruiser и три пассажира "ВАЗ-21124" получили различные травмы", - говорится в сообщении.
Сотрудники ГИБДД устанавливают причины произошедшего.
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Республика МордовияГИБДД МВД РФПроисшествия
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