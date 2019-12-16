Роскосмос перестанет задерживать размещение гособоронзаказа

"Раньше Роскосмос постоянно подвергался критике за низкое кассовое исполнение и несвоевременное размещение госконтрактов. В этом году значительный прогресс, а в следующем году, я думаю, мы войдем в штатный процесс, потому что значительную часть работы мы реализовали в этом году", - сказал он на пресс-конференции.