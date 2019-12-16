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Роскосмос перестанет задерживать размещение гособоронзаказа
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РИА Новости

Роскосмос перестанет задерживать размещение гособоронзаказа

10:32 16.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 16 дек - РИА Новости. Роскосмос планирует с 2020 года своевременно выполнять гособоронзаказ, заявил журналистам в понедельник глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"Раньше Роскосмос постоянно подвергался критике за низкое кассовое исполнение и несвоевременное размещение госконтрактов. В этом году значительный прогресс, а в следующем году, я думаю, мы войдем в штатный процесс, потому что значительную часть работы мы реализовали в этом году", - сказал он на пресс-конференции.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
10:11
Рогозин рассказал о специфической статистике пусков Роскосмоса
Рогозин уточнил, что сейчас размещение гособоронзаказа 2019 года практически завершено, законтрактовано 95%, а к концу года Роскосмос заключит все запланированные контракты.
"Учитывая опыт размещения в этом году, нашей корпорацией активно ведется работа по опережающему размещению новых заданий 2020 года и заключению госконтрактов. В настоящее время размещено более 80% технических заданий и половина решений по цене", - добавил он.
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин
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Космос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий Рогозин
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