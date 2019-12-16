В Совфеде оценили место России в рейтинге самых могущественных стран

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Вхождение РФ в тройку самых могущественных стран мира в рейтинге американского журнала вполне естественно, без нашей страны невозможно решить ни один вопрос в современном мире, заявил РИА Новости в понедельник член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов.
Россия оказалась в тройке списка "самых могущественных стран мира" вместе с США и КНР в рейтинге, опубликованном в журнале U.S.News. При его составлении учитывались данные о ВВП и численности населения, ВВП на душу населения, также журналисты отмечают, что наиболее могущественные страны мира "постоянно доминируют в новостных заголовках, имеют большое влияние на политической арене и играют ключевую роль в формировании глобальных экономических моделей".
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"Это очень естественно. Мощь страны - это не только экономика. В части военной мощи мы по ряду показателей мировые лидеры", - сказал сенатор.
Но главное даже не это, полагает он. "Главное - это способность страны реально влиять практически на все процессы, которые происходят в современном мире", - подчеркнул Морозов.
По его словам, без России "современного мира просто не существует". "Это может кому-то не нравится. Но это так. И это понимают все: и наши партнёры, и наши геополитические соперники", - заключил парламентарий.
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