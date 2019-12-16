В Совфеде оценили место России в рейтинге самых могущественных стран

"Это очень естественно. Мощь страны - это не только экономика. В части военной мощи мы по ряду показателей мировые лидеры", - сказал сенатор.

Но главное даже не это, полагает он. "Главное - это способность страны реально влиять практически на все процессы, которые происходят в современном мире", - подчеркнул Морозов.

По его словам, без России "современного мира просто не существует". "Это может кому-то не нравится. Но это так. И это понимают все: и наши партнёры, и наши геополитические соперники", - заключил парламентарий.