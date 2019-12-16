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ФАС хочет, чтобы россияне при покупке вина выбирали качество
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РИА Новости

ФАС хочет, чтобы россияне при покупке вина выбирали качество

10:00 16.12.2019 (обновлено: 11:05 16.12.2019)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкБутылки с шампанским на линии розлива на заводе Русского Винного Дома "Абрау-Дюрсо"
Бутылки с шампанским на линии розлива на заводе Русского Винного Дома Абрау-Дюрсо
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Бутылки с шампанским на линии розлива на заводе Русского Винного Дома "Абрау-Дюрсо". Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Россияне при покупке вина обращают больше внимания на цену, а не на качество, и задачей регуляторов является изменение подхода потребителей на диаметрально противоположный, заявил в интервью РИА Новости начальник контрольно-финансового управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Владимир Мишеловин.
Комментируя дискуссию о введении минимальных розничных цен (МРЦ) на вино, начальник управления отметил, что сейчас в российских магазинах сложно найти напиток дешевле 300 рублей за бутылку.
Начальник контрольно-финансового управления Федеральной антимонопольной службы РФ Владимир Мишеловин
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"А вина дешевле 200 рублей - непонятного качества. Возможно, кстати, это и есть тот самый некачественный импортный виноматериал, против которого необходимо бороться. Поэтому, если мы говорим, надо ли устанавливать МРЦ на вино - наверное, надо", - отметил Мишеловин.
"Но таким образом мы отсечем значительную долю потребителей. К глубокому сожалению, наш потребитель очень часто голосует за цену, а не за качество продукции. И это очень важная задача, в том числе задача регуляторов - сделать так, чтобы покупатели более тщательно и сознательно выбирали продукты, и алкогольную продукцию в том числе, и голосовали не за цену, а за качество", - продолжил он.
Собеседник агентства также указал, что потребители очень поверхностно знакомы с российскими винами. "В основном известна продукция заводов с многолетней историей. О новых производителях, особенно небольших фермерских хозяйствах, о качестве их продукции вообще никто не знает", - сказал Мишеловин.
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Владимир МишеловинФедеральная антимонопольная служба РФРоссияЭкономика
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