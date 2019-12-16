ТОФ получит вторую подлодку "Варшавянка" в следующем году

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости, Сергей Сафронов. Вторая неатомная подводная проекта 636 "Варшавянка" для Вторая неатомная подводная проекта 636 "Варшавянка" для Тихоокеанского флота (ТОФ) "Волхов" будет передана заказчику в 2020 году, в том же году будет заложен пятый корабли этой серии, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков.

"По контракту, строительство серии должно быть завершено в 2022 году, график выдерживается. Два первых корабля мы заложили в июле 2017 года, головной, "Петропавловск-Камчатский", вошел в состав флота 25 ноября, второй, "Волхов", будет передан в 2020 году. Третий и четвертый корабли, "Магадан" и "Уфа", заложены парой в ноябре этого года. Пятый, "Можайск", планируется заложить в 2020 году", - перечислил Бузаков.

По его словам, название шестой подводной лодки пока не определено, решение за Минобороны.

Подлодки проекта 636.3 относятся к третьему поколению, шесть субмарин уже поступило на Черноморский флот, еще столько же ожидает Тихоокеанский.