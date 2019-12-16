ТОФ получит вторую подлодку "Варшавянка" в следующем году

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости, Сергей Сафронов. Вторая неатомная подводная проекта 636 "Варшавянка" для Тихоокеанского флота (ТОФ) "Волхов" будет передана заказчику в 2020 году, в том же году будет заложен пятый корабли этой серии, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков.
"По контракту, строительство серии должно быть завершено в 2022 году, график выдерживается. Два первых корабля мы заложили в июле 2017 года, головной, "Петропавловск-Камчатский", вошел в состав флота 25 ноября, второй, "Волхов", будет передан в 2020 году. Третий и четвертый корабли, "Магадан" и "Уфа", заложены парой в ноябре этого года. Пятый, "Можайск", планируется заложить в 2020 году", - перечислил Бузаков.
По его словам, название шестой подводной лодки пока не определено, решение за Минобороны.
Подлодки проекта 636.3 относятся к третьему поколению, шесть субмарин уже поступило на Черноморский флот, еще столько же ожидает Тихоокеанский.
На вооружении подлодок находятся торпеды калибра 533 миллиметра (шесть аппаратов), мины, ударный ракетный комплекс "Калибр". Они могут обнаружить цель на дистанции, в три-четыре раза превышающей ту, на которой их может обнаружить противник. За скрытность эти подлодки получили в НАТО название "черная дыра".