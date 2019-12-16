Александр Бузаков: строительство анаэробных подлодок откладывается

Завод " Адмиралтейские верфи " является одним из старейших судостроительных предприятий России. Это первое промышленное предприятие Санкт-Петербурга, которое сегодня входит в Объединенную судостроительную корпорацию. Завод специализируется на производстве неатомных подводных лодок для ВМФ России, а также на экспорт. Со стапелей завода ежегодно спускают на воду знаменитые "Варшавянки" и "Лады". Руководитель профильной редакции МИА "Россия сегодня" Сергей Сафронов встретился с генеральным директором "Адмиралтейских верфей" Александром Бузаковым , который рассказал о ближайших планах предприятия и итогах уходящего года.

— Насколько сегодня "Адмиралтейские верфи" загружены заказами? Какой портфель заказов у предприятия?

— До 2022 года предприятие загружено на 100%. Наличие действующих заказов и тех контрактов, по которым ведется работа с потенциальными заказчиками, позволяет говорить о загрузке "Адмиралтейских верфей" до 2026 года. Мы строим подводные лодки проекта 636 для Тихоокеанского флота. В этом году министерство обороны заключило с нами контракт еще на две подводные лодки типа "Лада", таким образом, серия неатомных подводных лодок четвертого поколения, которая строится на заводе, увеличена до четырех кораблей. Кроме того, по итогам 2019 года запланирован рост объемов работ по сервисному обслуживанию поставленных кораблей более чем на 15%.

Что касается наших гражданских заказов, в 2020 году для "Русской рыбопромышленной компании" будут заложены третий и четвертый траулер из десяти законтрактованных. Продолжается строительство ледостойкой платформы "Северный полюс": изготавливаются секции и формируется корпус на стапеле, спуск платформы на воду запланирован на октябрь 2020 года. До конца года мы передадим Росморпорту неатомный ледокол "Виктор Черномырдин", один из самых мощных ледоколов в мире.

— Насколько важны для предприятия заказы по линии ВТС?

— Я бы разбил этот вопрос на два аспекта: необходимость постоянной работы по линии ВТС и загрузка предприятия. Начну со второго пункта. Чтобы удерживать и привлекать квалифицированных специалистов, которые работают на заводе, нужно иметь стабильную загрузку. В 90-е и 2000-е годы эту загрузку создавало военно-техническое сотрудничество. Сейчас же верфь полностью загружена гособоронзаказом, поэтому в ближайшие несколько лет для нас ВТС не критично. У мирового рынка неатомных подводных лодок есть своя цикличность, и мы ее учли: экспортные контракты, что мы выполнили, создали задел для сервисного обслуживания, которым мы сейчас занимаемся. С точки зрения развития неатомных подводных лодок как экспортного продукта можно отметить, что с каждым новым проектом лодки становятся сложнее, растут их возможности. Эксплуатация требует создания и поддержания соответствующей инфраструктуры, системы подготовки экипажей и многого другого. То есть усложнение лодок формирует и расширяет рынок услуг, связанных с их приобретением. Для поставщика это в известной степени компенсирует потери, связанные с меньшей серийностью постройки.

Одновременно сервисное обслуживание позволяет поддерживать контакты с покупателями, поскольку у тандема "Адмиралтейских верфей" и конструкторского бюро "Рубин" есть на экспортном рынке традиционная и в основном стабильная клиентура. Мы строим подводные корабли крупными сериями и, соответственно, имеем отработанную технологию и налаженные связи с поставщиками. Для страны-импортера это означает сокращение сроков поставки, снижение технических рисков, а также все финансовые выгоды крупносерийного производства. Показательный пример: подводные лодки проекта 636, которые по-прежнему пользуются хорошим спросом в силу их модернизационных возможностей, завод строит с 1996 года. За 23 года, с 1996 по 2019 год, мы построили 23 подводные лодки этого проекта, и все они были переданы в согласованные контрактами сроки. Результат, который может записать себе в актив далеко не каждый производитель.

Возвращаясь к цикличности рынка, вряд ли хоть одна страна сможет отказаться от наличия подводных лодок в составе ВМС, один раз убедившись в возможностях этого типа кораблей. Модернизационные возможности любой подлодки не безграничны, то есть со временем потребуется заменять имеющиеся корабли новыми. Дополнительным фактором становится появление стран, претендующих на роль региональных лидеров. Так что консультации и переговоры с потенциальными заказчиками мы ведем постоянно.

— Насколько болезненный для "Адмиралтейских верфей" процесс диверсификации производства в сторону выпуска гражданской продукции? На строительстве каких кораблей будет сделан акцент?

— Дело в том, что "Адмиралтейские верфи" всегда работали в обеих сферах, как военной, так и гражданской. Если вспомнить нашу историю, верфь начала строить торговые суда еще в 1723 году. Эпоху пара в российском судостроении открыл пароход "Елизавета" и 11 судов того же класса, построенные на нашем заводе, которые обеспечили первые в Санкт-Петербурге регулярные пассажирские рейсы. В декабре этого года исполнится 60 лет вступлению в строй первого в мире атомного ледокола "Ленин", построенного на "Адмиралтейских верфях". А вслед за "Лениным" c 1960 по 1981 год со стапелей завода сошла самая массовая в мире серия неатомных ледоколов – 32 ледокола проекта 97 и его модификаций. В 2000-х годах мы строили две серии танкеров, а также научно-экспедиционное судно "Академик Трешников". Так что сейчас мы продолжаем выстраивать сбалансированный портфель заказов. По итогам 2019 года доля продукции гражданского судостроения планируется до 40%, и это хорошее соотношение для предприятия. Специализация – высокотехнологичные наукоемкие суда. У нас есть свой инженерный центр, конструкторы завода вырабатывают оптимальные технологические решения в интересах заказчика, а также выпускают рабочую конструкторскую документацию для корпусов строящихся судов.

— Выдерживается ли график строительства на "Адмиралтейских верфях" шести дизель-электрических подводных лодок для Тихоокеанского флота? Будет ли сдан в 2020 году "Волхов" и заложен "Можайск"? Определено ли название шестой лодки?

— По контракту строительство серии должно быть завершено в 2022 году, график выдерживается. Два первых корабля мы заложили в июле 2017 года, головной — "Петропавловск-Камчатский" — вошел в состав флота 25 ноября, второй — "Волхов" — будет передан в 2020 году. Третий и четвертый корабли — "Магадан" и "Уфа" — заложены парой в ноябре этого года. Пятый, "Можайск", планируется заложить в 2020 году. Название шестой подводной лодки пока не определено, решение за министерством обороны.

— Когда будут заложены две следующие подводные лодки проекта 677? Планируется ли их строительство с воздухонезависимой установкой (ВНЭУ)?

— Закладка состоится по графику, который утвердит министерство обороны. Установка воздухонезависимой энергоустановки на эти две лодки не планируется.

— Будут ли на дизель-электрических подлодках проекта 677 проводиться испытания воздухонезависимой энергоустановки? Если будут, то когда?

— С точки зрения производства "Адмиралтейские верфи" готовы построить, установить и испытывать ВНЭУ. Работы по созданию ВНЭУ ведет конструкторское бюро "Рубин". На какой именно корабль будет установлена ВНЭУ, решает заказчик.

— Какие недочеты были выявлены в ходе опытной эксплуатации с 2010 года головной "Лады" неатомной подлодки "Санкт-Петербург"? Это конструкторские проблемы или заводские? Насколько они учтены при строительстве серийных лодок?

— Вопросы в ходе опытной эксплуатации действительно возникали, но здесь нужно вспомнить историю создания головного корабля. Когда проект 677 типа "Лада" разрабатывался, проводился целый ряд опытно-конструкторских работ, в результате которых были созданы новые образцы техники. Так как корабль строился в 90-е годы, в силу недостаточного финансирования новые системы устанавливались на корабль фактически как экспериментальные. Именно поэтому лодка потребовала столь значительного времени на проведение испытаний. Продемонстрированные тактико-технические характеристики в основном соответствовали техзаданию. После передачи ВМФ в 2010 году "Санкт-Петербург" продолжил проходить опытную эксплуатацию с целью проверить конструкторские решения и работу отдельных систем, чтобы получить и устранить замечания до начала строительства серии. По итогам опытной эксплуатации головного корабля "Рубин" разработал улучшенный проект, по которому "Адмиралтейские верфи" строят вторую и третью лодки серии. Глубоко модернизированы система управления корабельными техническими средствами, система электродвижения, навигационный комплекс. Государственный заказчик подтвердил, что флоту нужны корабли этого класса, заключив с нами контракт на строительство еще двух подводных лодок проекта 677.

— Продолжится ли серия ледоколов проекта 21180 "Илья Муромец"?

— Мы получаем хорошие отзывы от военных моряков арктической группировки флота, в составе которой действует "Илья Муромец" — первый в современной истории ВМФ России дизель-электрический ледокол. Помимо своей основной функции, он может служить и как научное гидрографическое судно. Но, как вы знаете, Военно-морской флот изменил свои требования: "Адмиралтейским верфям" поручено строить два патрульных корабля ледового класса проекта 23550, а наши коллеги, судостроительная компания "Алмаз", строят ледокол проекта 21180М с уменьшенными водоизмещением и осадкой.

— Будут ли "Адмиралтейские верфи" участвовать в строительстве глубоководного аппарата для погружения в Марианскую впадину? Ранее вы сообщили, что аппарат будет построен с применением новых сплавов – что это за сплавы? Какие технологии будут использованы? На какую глубину рассчитан?