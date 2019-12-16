Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-16T09:38+0300
https://ria.ru/20191216/1562427335.html
Воронежский губернатор объявил 31 декабря выходным днем
https://cdn21.img.ria.ru/images/154879/62/1548796215_0:213:3074:1942_1036x0_80_0_0_72d0d34dae9228b43ae880601546f64d.jpg
РИА Новости

Воронежский губернатор объявил 31 декабря выходным днем

09:38 16.12.2019
5135
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкУкрашение новогодней елки на Соборной площади Кремля
Украшение новогодней елки на Соборной площади Кремля
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Украшение новогодней елки на Соборной площади Кремля. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 16 дек - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что подписал распоряжение о переносе выходного дня для госслужащих с субботы 28 декабря на вторник 31 декабря 2019 года.
Ранее Гусев вынес этот вопрос на голосование в соцсети.
"Результаты голосования, которое я здесь провел, говорят сами за себя: за отдых высказались 86% из 46 тысяч проголосовавших. Я подписал распоряжение в рамках имеющихся у меня полномочий сделать вторник, 31 декабря, днем отдыха. А субботу, 28 декабря, рабочим днем", - сообщил Гусев на своей странице в соцсети.
По словам Гусева, 31 декабря будет выходным у тех, кто работает в органах исполнительной власти Воронежской области, на государственной и гражданской службе в облправительстве, в подведомственных структурах.
"Вместе с этим, я рассчитываю, что и остальные работодатели разделят мнение жителей региона и тоже сделают 31 декабря выходным. Ведь в канун Нового года сотрудники хотят весь день провести с родными и близкими и полноценно приготовиться к праздничному торжеству", - сообщил Гусев.
Празднование Нового года
28 ноября, 13:31
"Решение напрашивается". Будет ли в России 31 декабря выходным?В Госдуму поступил законопроект об обязательном выходном 31 декабря. Законодатели, представители партий и эксперты оценили это предложение и рассказали, что нужно для его реализации.
В конце ноября депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предложили сделать 31 декабря выходным, сохранив общее количество нерабочих праздничных дней. Кроме того, депутаты Госдумы от ЛДПР направили письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением перенести выходной на 31 декабря постановлением правительства.
Министр труда Максим Топилин объяснил, что невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем, это связано с различными режимами работы и бюджетными расходами, поэтому правительство принимает решение о выходных на следующий год примерно в октябре. При этом министр добавил, что сейчас сделать выходным последний день года может каждый работодатель. После этого несколько российских регионов сделали 31 декабря выходным.
Есть, чтобы жить: что должно быть на столе активного долгожителя
08:23
Стало известно, какая часть бюджета россиян уходит на продукты
810021
Обсудить 1
Александр Гусев (государственный служащий)Александр Гусев (юрист)ЛДПРГосдума РФМаксим ТопилинГусевВоронежская областьВоронежОбщество
Рекомендуем
Аэропорт Алматы
Токаев поддержал идею переименовать Алматы
Цех фасовки и упаковки на чайной фабрике
В двух популярных у россиян марках чая нашли пестициды
Эрика и Виктор во время церемонии бракосочетания. Стоп-кадр видео
В Казани зарегистрировали брак трансгендеров
Модернизированный внедорожник LADA 4х4
"АвтоВАЗ" запустил производство обновленного внедорожника Lada 4х4
Пентагон
Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз
Строительство газопровода Северный поток-2
Оператор "Северного потока — 2" попросил новые условия строительства
Премьер-министр Финляндии Санна Марин
Финский премьер ответила главе МВД Эстонии, назвавшему ее продавщицей
Американский доллар и китайский юань
"США помирились с Китаем и навалятся на Россию": что теперь будет
Мыс Шауэтена и гора Ирина острова Уруп
В России ответили на заявления о передаче Курильских островов Японии
Доклад президенту Украины В. Зеленскому о расследовании убийства журналиста П. Шеремета
"Квартал 95" напомнил Зеленскому о невыполненных обещаниях
Крымский мост через Керченский пролив заиграл новыми красками
Экс-депутат Рады восхитился Крымским мостом и проклял 2014 год
Купюры номиналом 200 и 2000 рублей
ЦБ снизил ключевую ставку. Что будет с курсом, ипотекой и кредитами
Дорожное движение во время снегопада на Ленинском проспекте в Москве
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в январе
Снос ветхого жилого дома
В Госдуме предложили расселять аварийные дома по ипотеке
Посетитель читает информацию в Главном Управлении Пенсионного фонда РФ № 8 города Москвы и Московской области
Путин продлил заморозку накопительной пенсии до 2023 года
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:16Стрельба в московском метро попала на видео
19:12В Британии молодожены расстались прямо на свадьбе
19:11Владимирская область не планирует принимать мусор из других регионов
19:08Главы МИД АСЕМ призвали бороться с протекционизмом
19:04Ушаков предсказал Латвии страшный экономический и политический кризис
19:00Глава Ингушетии объявил 31 декабря выходным для госслужащих
18:53Индия заявила о похищении 20 моряков с танкера в акватории Нигерии
18:45В Севастополе на двух чиновников завели дело после обрушения парковки
18:44Аксенов видит надежду на восстановление российско-украинских отношений
18:42Демократы опубликовали полную версию доклада по импичменту Трампу
18:35Подозреваемая в убийстве Шеремета готова сотрудничать со следствием
18:34США и Британия продолжат работу над "амбициозным" торговым соглашением
18:34Аксенов отметил рост турпотока в Крым из Китая и Вьетнама
18:34В Крыму представили экскурсионную программу "Императорский маршрут"
18:30Доклад о "российском вмешательстве" опубликуют в Британии в 2020 году
18:29Первый храм УПЦ на Американском континенте открыт в канадском Ричмонде
18:26В Болгарии на строящемся объекте рядом с АЭС погибли двое рабочих
18:26В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6
18:22Тейлор Свифт станет вторым хедлайнером фестиваля Гластонбери
18:20МИД Украины решительно осуждает любые контакты с ЛНР и ДНР
Лента новостейМолния