Воронежский губернатор объявил 31 декабря выходным днем

ВОРОНЕЖ, 16 дек - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что подписал распоряжение о переносе выходного дня для госслужащих с субботы 28 декабря на вторник 31 декабря 2019 года.

Ранее Гусев вынес этот вопрос на голосование в соцсети.

"Результаты голосования, которое я здесь провел, говорят сами за себя: за отдых высказались 86% из 46 тысяч проголосовавших. Я подписал распоряжение в рамках имеющихся у меня полномочий сделать вторник, 31 декабря, днем отдыха. А субботу, 28 декабря, рабочим днем", - сообщил Гусев на своей странице в соцсети.

По словам Гусева, 31 декабря будет выходным у тех, кто работает в органах исполнительной власти Воронежской области, на государственной и гражданской службе в облправительстве, в подведомственных структурах.

"Вместе с этим, я рассчитываю, что и остальные работодатели разделят мнение жителей региона и тоже сделают 31 декабря выходным. Ведь в канун Нового года сотрудники хотят весь день провести с родными и близкими и полноценно приготовиться к праздничному торжеству", - сообщил Гусев.

В конце ноября депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предложили сделать 31 декабря выходным, сохранив общее количество нерабочих праздничных дней. Кроме того, депутаты Госдумы от ЛДПР направили письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением перенести выходной на 31 декабря постановлением правительства.