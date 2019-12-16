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2019-12-16T09:30+0300
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Путин поздравил президента Казахстана с Днем независимости
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РИА Новости

Путин поздравил президента Казахстана с Днем независимости

09:30 16.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с генеральным директором ПАО "КАМАЗ" Сергеем Когогиным и генеральным директором корпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с генеральным директором ПАО КАМАЗ Сергеем Когогиным и генеральным директором корпорации Ростех Сергеем Чемезовым
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву по случаю Дня независимости, отметив успехи страны во многих областях и высокий авторитет на мировой арене, сообщает пресс-служба Кремля.
"Глава Российского государства отметил успехи, достигнутые Казахстаном в социально-экономической, научно-технической и многих других областях, высокий авторитет страны на мировой арене, а также конструктивную роль в решении актуальных вопросов региональной и международной повестки дня", - говорится в сообщении.
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"Президент России выразил уверенность в дальнейшем наращивании взаимовыгодных российско-казахстанских связей в интересах укрепления стабильности и безопасности на евразийском континенте", - добавляется в сообщении.
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Касым-Жомарт ТокаевВладимир ПутинРоссияКазахстанПолитика
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