Путин поздравил президента Казахстана с Днем независимости

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву по случаю Дня независимости, отметив успехи страны во многих областях и высокий авторитет на мировой арене, сообщает пресс-служба Кремля.
"Глава Российского государства отметил успехи, достигнутые Казахстаном в социально-экономической, научно-технической и многих других областях, высокий авторитет страны на мировой арене, а также конструктивную роль в решении актуальных вопросов региональной и международной повестки дня", - говорится в сообщении.
Путин подчеркнул, что отношения России и Казахстана динамично развиваются в духе партнерства и союзничества, а двустороннее сотрудничество и координация усилий в рамках евразийских интеграционных процессов дают хорошую отдачу.
"Президент России выразил уверенность в дальнейшем наращивании взаимовыгодных российско-казахстанских связей в интересах укрепления стабильности и безопасности на евразийском континенте", - добавляется в сообщении.
7 ноября, 04:12Межгосударственные отношения России и Казахстана