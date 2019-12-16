"Квартал 95" напомнил Зеленскому о невыполненных обещаниях

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Артисты юмористической студии "Квартал 95" на концерте исполнили песню о невыполненных обещаниях президента Украины Владимира Зеленского.
Видео выступления выложила в инстаграме пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель.
На опубликованных в фейсбуке кадрах видно, что на концерте присутствовал и сам Зеленский.
"Весна прошла давно, еще не сел никто, а что, зимой у вас сажать не принято?" — спели артисты.
Владимир Зеленский был основателем и худруком "Квартала 95". После избрания на пост главы государства он отошел от руководства коллективом.