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"Квартал 95" напомнил Зеленскому о невыполненных обещаниях
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РИА Новости

"Квартал 95" напомнил Зеленскому о невыполненных обещаниях

09:23 16.12.2019 (обновлено: 11:41 16.12.2019)
65119
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДоклад президенту Украины В. Зеленскому о расследовании убийства журналиста П. Шеремета
Доклад президенту Украины В. Зеленскому о расследовании убийства журналиста П. Шеремета
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Артисты юмористической студии "Квартал 95" на концерте исполнили песню о невыполненных обещаниях президента Украины Владимира Зеленского.
Видео выступления выложила в инстаграме пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель.
На опубликованных в фейсбуке кадрах видно, что на концерте присутствовал и сам Зеленский.

"Весна прошла давно, еще не сел никто, а что, зимой у вас сажать не принято?" — спели артисты.

Владимир Зеленский был основателем и худруком "Квартала 95". После избрания на пост главы государства он отошел от руководства коллективом.
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Студия "Квартал 95"Юлия МендельСитуация на УкраинеВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
А нашему кто-нибудь может напомнить о невыполненных обещаниях? А то, он говорит, что с утра уже не помнит, чем вчера занимался.
16 декабря, 11:55
ooleg.isr
15010220
У него куда более более важные проблемы есть. Самому бы не сесть, а то еще и что похуже...У любой марионетки есть большая опасность - отрежут нитки и ты упал и не встал...
16 декабря, 09:42
Vladidmir Kanygin
1730102
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