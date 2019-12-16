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В Индии ограничили интернет после беспорядков
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РИА Новости

В Индии ограничили интернет после беспорядков

09:11 16.12.2019
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© AP Photo / Altaf QadriВо время протеста в Нью-Дели
Во время протеста в Нью-Дели
© AP Photo / Altaf Qadri
Во время протеста в Нью-Дели. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 16 дек - РИА Новости. Правительство Индии приняло решение ограничить доступ в интернет жителям ряда регионов на севере и северо-востоке страны в связи с прошедшими в ночь на понедельник массовыми беспорядками вокруг новой версии закона о гражданстве, сообщает телеканал NDTV.
Согласно этой информации, ограничения затронули штаты Уттар-Прадеш, Западная Бенгалия, Ассам, а также Национальный столичный округ Дели, где уже несколько дней продолжаются массовые протесты, вылившиеся накануне вечером в столкновения с полицией. Как сообщалось ранее, в этих беспорядках пострадали около 60 человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов. Всего за прошедшие сутки были задержаны порядка 100 студентов, большая часть из них уже отпущены на свободу.
Мечеть Джама Масджид в Дели
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В Индии около 60 человек пострадали в беспорядках, сообщает СМИ
Скандальные поправки к закону о гражданстве, официально вступившие в силу в конце минувшей недели, предусматривают возможность упрощенного получения индийского гражданства немусульманам из соседних стран Южной Азии: Афганистана, Пакистана и Бангладеш - если те столкнулись с притеснениями на родине.
Закон спровоцировал недовольство индийских мусульман, которые считают, что поправки нарушают конституцию, так как угнетают часть граждан в формально светской стране по религиозному признаку. Возмущение выразили и жители северо-восточных штатов страны, которые боятся, что теперь в их регионах легально смогут осесть миллионы выходцев из Бангладеш. Это, по мнению организаторов протестов, угрожает интересам местного населения.
Эпицентром беспорядков в Нью-Дели стал университет Джамия Миллия Исламия, где обучаются преимущественно студенты-мусульмане. Последние три дня в этом учебном заведении проходили демонстрации, а накануне вечером мирные акции переросли в акты вандализма и столкновения с полицией. Правоохранители для разгона демонстрантов применили резиновые дубинки и слезоточивый газ.
Вслед за этим о готовности провести новые акции протестов уже заявили студенческие организации ряда вузов в Мумбаи, Пуне и других городах Индии. Ассоциация университетских преподавателей осудила насилие и призвала студентов к мирному диалогу с властями.
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Уттар-ПрадешЗападная БенгалияАссамДелиИндияИнтернетВ мире
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