В Индии ограничили интернет после беспорядков

Во время протеста в Нью-Дели. Архивное фото

Во время протеста в Нью-Дели

© AP Photo / Altaf Qadri Во время протеста в Нью-Дели

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 дек - РИА Новости. Правительство Правительство Индии приняло решение ограничить доступ в интернет жителям ряда регионов на севере и северо-востоке страны в связи с прошедшими в ночь на понедельник массовыми беспорядками вокруг новой версии закона о гражданстве, сообщает телеканал NDTV

Западная Бенгалия, Согласно этой информации, ограничения затронули штаты Уттар-Прадеш Ассам , а также Национальный столичный округ Дели , где уже несколько дней продолжаются массовые протесты, вылившиеся накануне вечером в столкновения с полицией. Как сообщалось ранее, в этих беспорядках пострадали около 60 человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов. Всего за прошедшие сутки были задержаны порядка 100 студентов, большая часть из них уже отпущены на свободу.

Скандальные поправки к закону о гражданстве, официально вступившие в силу в конце минувшей недели, предусматривают возможность упрощенного получения индийского гражданства немусульманам из соседних стран Южной Азии: Афганистана, Пакистана и Бангладеш - если те столкнулись с притеснениями на родине.

Закон спровоцировал недовольство индийских мусульман, которые считают, что поправки нарушают конституцию, так как угнетают часть граждан в формально светской стране по религиозному признаку. Возмущение выразили и жители северо-восточных штатов страны, которые боятся, что теперь в их регионах легально смогут осесть миллионы выходцев из Бангладеш. Это, по мнению организаторов протестов, угрожает интересам местного населения.

Эпицентром беспорядков в Нью-Дели стал университет Джамия Миллия Исламия, где обучаются преимущественно студенты-мусульмане. Последние три дня в этом учебном заведении проходили демонстрации, а накануне вечером мирные акции переросли в акты вандализма и столкновения с полицией. Правоохранители для разгона демонстрантов применили резиновые дубинки и слезоточивый газ.