Рогозин заявил о риске разрушения недостроев на Восточном

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская область), 16 дек — РИА Новости. Некоторые недостроенные объекты первой очереди космодрома Некоторые недостроенные объекты первой очереди космодрома Восточный могут разрушиться, если ими не заняться, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин

"Правда в том, что если эти объекты не достроить сейчас, завтра этих объектов не будет, они просто будут разрушаться. Мы это прекрасно понимаем, и хочу сказать, что достройка первой очереди по правильным правилам под жесточайшим контролем генеральной дирекции нового состава и одновременное ритмичное строительство второй очереди космодрома Восточный, <...> эта задача, я уверен, будет выполнена", — сказал он.

Степень готовности недостроев на космодроме — от десяти до 90 процентов: сюда входит жилье (построены 750 квартир из запланированных 1700), железные и автомобильные дороги, котельные и депо. Как уточнил глава госкорпорации, эти объекты будут достраивать параллельно с работами над второй очередью.

По словам Рогозина, проблема также в том, что приходится восстанавливать проектную документацию, которая осталась от предыдущего подрядчика.

Строительство космодрома

Восточный — первый в России гражданский космодром, предназначенный для подготовки и запуска космических аппаратов научного, социально-экономического и коммерческого назначения. Предполагается, что он обеспечит независимый доступ страны в космос по всему спектру имеющихся задач.

Объект строится с 2012 года в Амурской области, в междуречье рек Зея и Большая Пера, в 180 километрах от Благовещенска. Его площадь составляет около 700 квадратных километров. В этом году завершилось возведение первой очереди (площадка 1С) — стартового комплекса для ракет "Союз" легкого и среднего классов. Уже совершено пять пусков.

Параллельно идет строительство второй и третьей очередей. Это стартовые комплексы для ракет "Ангара" (площадка 1А), а также для носителя "Иртыш" и сверхтяжелой ракеты.

На второй стадии возведения космодрома неоднократно возникали проблемы с выбором подрядчика. Работы должны быть завершены в 2022 году, чтобы успеть подготовиться к первому пуску "Ангары" в 2023-м.

Стоимость проекта оценивается примерно в 300 миллиардов рублей. Сейчас за строительство ответственен "Роскосмос".