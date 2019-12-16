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2019-12-16T10:41+0300
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Рогозин заявил о риске разрушения недостроев на Восточном
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РИА Новости

Рогозин заявил о риске разрушения недостроев на Восточном

09:07 16.12.2019 (обновлено: 10:41 16.12.2019)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСтроительство второй очереди космодрома Восточный
Строительство второй очереди космодрома Восточный
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская область), 16 дек — РИА Новости. Некоторые недостроенные объекты первой очереди космодрома Восточный могут разрушиться, если ими не заняться, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Правда в том, что если эти объекты не достроить сейчас, завтра этих объектов не будет, они просто будут разрушаться. Мы это прекрасно понимаем, и хочу сказать, что достройка первой очереди по правильным правилам под жесточайшим контролем генеральной дирекции нового состава и одновременное ритмичное строительство второй очереди космодрома Восточный, <...> эта задача, я уверен, будет выполнена", — сказал он.

Степень готовности недостроев на космодроме — от десяти до 90 процентов: сюда входит жилье (построены 750 квартир из запланированных 1700), железные и автомобильные дороги, котельные и депо. Как уточнил глава госкорпорации, эти объекты будут достраивать параллельно с работами над второй очередью.
По словам Рогозина, проблема также в том, что приходится восстанавливать проектную документацию, которая осталась от предыдущего подрядчика.
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Строительство космодрома

Восточный — первый в России гражданский космодром, предназначенный для подготовки и запуска космических аппаратов научного, социально-экономического и коммерческого назначения. Предполагается, что он обеспечит независимый доступ страны в космос по всему спектру имеющихся задач.
Объект строится с 2012 года в Амурской области, в междуречье рек Зея и Большая Пера, в 180 километрах от Благовещенска. Его площадь составляет около 700 квадратных километров. В этом году завершилось возведение первой очереди (площадка 1С) — стартового комплекса для ракет "Союз" легкого и среднего классов. Уже совершено пять пусков.
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Параллельно идет строительство второй и третьей очередей. Это стартовые комплексы для ракет "Ангара" (площадка 1А), а также для носителя "Иртыш" и сверхтяжелой ракеты.
На второй стадии возведения космодрома неоднократно возникали проблемы с выбором подрядчика. Работы должны быть завершены в 2022 году, чтобы успеть подготовиться к первому пуску "Ангары" в 2023-м.
Стоимость проекта оценивается примерно в 300 миллиардов рублей. Сейчас за строительство ответственен "Роскосмос".
Ранее Владимир Путин констатировал, что, несмотря на десятки уголовных дел о хищениях при строительстве космодрома, воруют "сотни миллионов". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что речь идет о возведении первой очереди космодрома, когда было похищено 11 миллиардов рублей.
Владимир Путин и генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин во время встречи
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Восточный (космодром)Космос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий РогозинАмурская область
Популярные комментарии
Стратегический объект, за бесхозяйственность в советское время посадили и исполнителей и руководителей. От капитализма толк только в магазинах и то если за просрочку надзорные органы по шапке дают.
16 декабря, 09:24
Геннадий Solo
5230205
Чтоб ты себе также дачу строил, Рогозин.
16 декабря, 09:20
Валерий Верн
351001111
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