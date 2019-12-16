Подлодки "Лада" строятся по улучшенному проекту, заявил глава верфи

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости, Сергей Сафронов. Вторая и третья неатомные подлодки "Лада" проекта 677 сейчас строятся по улучшенному проекту на основе выводов, сделанных после опытной эксплуатации головной лодки "Санкт-Петербург", сообщил в интервью РИА Новости гендиректор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков.
Завод сейчас строит две подлодки проекта 677 - "Кронштадт" и "Великие Луки". Их передача ВМФ РФ запланирована на 2020-2021 годы.
"По итогам опытной эксплуатации головного корабля "Рубин" разработал улучшенный проект, по которому "Адмиралтейские верфи" строят вторую и третью лодки серии", - сказал Бузаков.
По сравнению с первоначальным проектом, глубоко модернизированы система управления корабельными техническими средствами, система электродвижения и навигационный комплекс, отметил собеседник агентства.
"Заключив с нами контракт..., государственный заказчик подтвердил, что флоту нужны корабли этого класса", - констатировал Бузаков.