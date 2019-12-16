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Подлодки "Лада" строятся по улучшенному проекту, заявил глава верфи
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РИА Новости

Подлодки "Лада" строятся по улучшенному проекту, заявил глава верфи

09:05 16.12.2019 (обновлено: 10:05 16.12.2019)
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© РИА Новости / Ирина Мотина / Перейти в фотобанкТоржественная церемония спуска на воду дизель-электрической подводной лодки "Кронштадт" проекта 677 "Лада" на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге
Торжественная церемония спуска на воду дизель-электрической подводной лодки Кронштадт проекта 677 Лада на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Ирина Мотина
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Торжественная церемония спуска на воду дизель-электрической подводной лодки "Кронштадт" проекта 677 "Лада" на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости, Сергей Сафронов. Вторая и третья неатомные подлодки "Лада" проекта 677 сейчас строятся по улучшенному проекту на основе выводов, сделанных после опытной эксплуатации головной лодки "Санкт-Петербург", сообщил в интервью РИА Новости гендиректор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков.
Завод сейчас строит две подлодки проекта 677 - "Кронштадт" и "Великие Луки". Их передача ВМФ РФ запланирована на 2020-2021 годы.
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"По итогам опытной эксплуатации головного корабля "Рубин" разработал улучшенный проект, по которому "Адмиралтейские верфи" строят вторую и третью лодки серии", - сказал Бузаков.
По сравнению с первоначальным проектом, глубоко модернизированы система управления корабельными техническими средствами, система электродвижения и навигационный комплекс, отметил собеседник агентства.
"Заключив с нами контракт..., государственный заказчик подтвердил, что флоту нужны корабли этого класса", - констатировал Бузаков.
Читайте полный текст интервью с Александром Бузаковым >>
Головная подлодка проекта Лада (Санкт-Петербург), находящаяся в опытной эксплуатации на Северном флоте.
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Александр БузаковАдмиралтейские верфиРоссияБезопасность
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