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ФАС: онлайн-продажи алкоголя могут поддержать малых производителей
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РИА Новости

ФАС: онлайн-продажи алкоголя могут поддержать малых производителей

09:02 16.12.2019 (обновлено: 11:05 16.12.2019)
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© Фото предоставлено пресс-службой ФАСНачальник контрольно-финансового управления Федеральной антимонопольной службы РФ Владимир Мишеловин
Начальник контрольно-финансового управления Федеральной антимонопольной службы РФ Владимир Мишеловин
© Фото предоставлено пресс-службой ФАС
Начальник контрольно-финансового управления Федеральной антимонопольной службы РФ Владимир Мишеловин. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Введение онлайн-продаж алкоголя может стать формой поддержки небольших производителей спиртного, - такое мнение в интервью РИА Новости высказал начальник контрольно-финансового управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Владимир Мишеловин.
"Концептуально, конечно, онлайн-продажи - это хорошо, потому что алкогольный рынок сейчас зарегулирован, и в последнее время регуляторное давление переносится на конечный этап логистической цепочки, на торговлю. Но никто не остановит развитие сетевых торговых форматов, однако при этом мы можем потерять малые форматы", - сказал Мишеловин.
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Так, по его словам, крафтовые пивовары или небольшие виноделы не могут попасть в крупную торговую сеть. "В этом смысле развитие торговли в интернете могло бы стать определенным способом продажи своего товара. Это могло бы стать определенной поддержкой для небольших производителей, хотя, как я понимаю, сейчас онлайн-продажи алкоголя хотят начать компании, которые уже занимают устойчивую позицию на рынке", - указал он.
Хотя интернет является современным каналом сбыта, в общем объеме торговли онлайн-продажи алкоголя будут небольшими, считает начальник управления ФАС. Кроме того, специфическим товаром с точки зрения возможности продаж через интернет является вино.
"Если онлайн-продажи пива я могу представить - то покажите мне потребителя, который будет покупать через интернет российские вина. Мне кажется, что основной массе потребителей из числа тех, кто сознательно покупает вино, интереснее взять бутылку в руки, изучить этикетку и получить воочию дополнительную информацию для выбора", - отметил Мишеловин.
Читайте полный текст интервью >>
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Владимир МишеловинФедеральная антимонопольная служба РФРоссияЭкономика
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