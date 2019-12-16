ФАС: онлайн-продажи алкоголя могут поддержать малых производителей

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Введение онлайн-продаж алкоголя может стать формой поддержки небольших производителей спиртного, - такое мнение в интервью РИА Новости высказал начальник контрольно-финансового управления Введение онлайн-продаж алкоголя может стать формой поддержки небольших производителей спиртного, - такое мнение в интервью РИА Новости высказал начальник контрольно-финансового управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Владимир Мишеловин

"Концептуально, конечно, онлайн-продажи - это хорошо, потому что алкогольный рынок сейчас зарегулирован, и в последнее время регуляторное давление переносится на конечный этап логистической цепочки, на торговлю. Но никто не остановит развитие сетевых торговых форматов, однако при этом мы можем потерять малые форматы", - сказал Мишеловин.

Так, по его словам, крафтовые пивовары или небольшие виноделы не могут попасть в крупную торговую сеть. "В этом смысле развитие торговли в интернете могло бы стать определенным способом продажи своего товара. Это могло бы стать определенной поддержкой для небольших производителей, хотя, как я понимаю, сейчас онлайн-продажи алкоголя хотят начать компании, которые уже занимают устойчивую позицию на рынке", - указал он.

Хотя интернет является современным каналом сбыта, в общем объеме торговли онлайн-продажи алкоголя будут небольшими, считает начальник управления ФАС. Кроме того, специфическим товаром с точки зрения возможности продаж через интернет является вино.