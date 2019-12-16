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Подлодки "Лада" пока не планируют оснащать анаэробными установками
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РИА Новости

Подлодки "Лада" пока не планируют оснащать анаэробными установками

08:57 16.12.2019 (обновлено: 10:05 16.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкДизельная подводная лодка "Санкт-Петербург" проекта "Лада"
Дизельная подводная лодка Санкт-Петербург проекта Лада
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Дизельная подводная лодка "Санкт-Петербург" проекта "Лада". Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости, Сергей Сафронов. Две последние неатомные подводные лодки "Лада" проекта 677 будут строиться без воздухонезависимой установки (ВНЭУ), сообщил в интервью РИА Новости гендиректор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков.
Главное преимущество ВНЭУ — увеличение скрытности подлодки. Субмарина получает возможность находиться под водой без всплытия для зарядки батарей.
Головная подлодка проекта Лада (Санкт-Петербург), находящаяся в опытной эксплуатации на Северном флоте.
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Ранее командование ВМФ неоднократно заявляло о возможном оснащении подлодок проект 677 "Лада" ВНЭУ, разработку которой многие годы ведет ЦКБ МТ "Рубин", однако этого пока не произошло.
"Закладка состоится по графику, который утвердит министерство обороны. Установка ВНЭУ на эти две лодки не планируется", - сказал Бузаков.
"Адмиралтейские верфи" и Минобороны заключили в июне этого года контракт на строительство двух неатомных подлодок проекта 677. Сейчас в составе ВМФ находится одна лодка этого проекта - головная "Санкт-Петербург". Еще две, "Кронштадт" и "Великие Луки", находятся в различной стадии строительства.
Читайте полный текст интервью с Александром Бузаковым >>
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