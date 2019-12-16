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2019-12-16T16:31+0300
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Forbes включил россиянку в число самых заметных новых миллиардеров
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РИА Новости

Forbes включил россиянку в число самых заметных новых миллиардеров

08:45 16.12.2019 (обновлено: 16:31 16.12.2019)
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© РИА Новости / пресс-служба Wildberries.ru / Перейти в фотобанкГенеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук
Генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук
© РИА Новости / пресс-служба Wildberries.ru
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Основательница российского интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук вошла в список самых заметных новых миллиардеров 2019 года по версии американского журнала Forbes.
Она стала второй после Елены Батуриной женщиной в России, чье состояние достигло миллиарда долларов. За прошлый год оборот онлайн-ретейлера вырос на 72 процента и превысил 118 миллиардов рублей (1,9 миллиарда долларов).
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Самой молодой новой миллиардершей по версии Forbes стала основательница бренда косметики Kylie Cosmetics Кайли Дженнер, чья компания оценивается в 1,2 миллиарда долларов.
В рейтинг также вошли производитель алкогольного напитка White Claw Энтони фон Мэндл, инвесторы Герберт Вертхайм и Орландо Браво, основатель сети кофеен Luckin Coffee Чарльз Чжэньяо Лу и другие.
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Татьяна БакальчукWildberriesКайли ДженнерЕлена БатуринаВ мире
Популярные комментарии
Батурина с помощью "кепки " в законе при воровском распиле сделала состояние.... а Татьяна умница ... человек сам себя поднял....
16 декабря, 09:21
Портвейн Стаканович
921201013
Раньше славили передовиц - доярок , животноводов , шахтёров , а теперь кто нахапал миллиарды..
16 декабря, 09:48
Ельцин Центр
74404128
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