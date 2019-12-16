Forbes включил россиянку в число самых заметных новых миллиардеров

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Основательница российского интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук вошла в список самых заметных новых миллиардеров 2019 года по версии американского журнала Forbes.
Она стала второй после Елены Батуриной женщиной в России, чье состояние достигло миллиарда долларов. За прошлый год оборот онлайн-ретейлера вырос на 72 процента и превысил 118 миллиардов рублей (1,9 миллиарда долларов).
Самой молодой новой миллиардершей по версии Forbes стала основательница бренда косметики Kylie Cosmetics Кайли Дженнер, чья компания оценивается в 1,2 миллиарда долларов.
В рейтинг также вошли производитель алкогольного напитка White Claw Энтони фон Мэндл, инвесторы Герберт Вертхайм и Орландо Браво, основатель сети кофеен Luckin Coffee Чарльз Чжэньяо Лу и другие.
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