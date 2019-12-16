Премьер Китая призвал правительство Гонконга прекратить хаос

Кэрри Лэм в понедельник с регулярным ежегодным визитом находится в Пекине, где она должна отчитаться перед руководством страны о ситуации в Гонконге. Позже у нее состоится встреча и с председателем КНР Си Цзиньпином

"Центральное правительство в полной мере осведомлено о предпринятых лично вами и правительством Гонконга усилиях. Гонконг все еще не преодолел трудности, и правительство города должно продолжать прикладывать усилия для того, чтобы прекратить насилие, в соответствии с законом положить конец хаосу, и восстановить порядок", - приводит газета слова китайского премьера.

По его словам, следует срочно изучить глубоко укоренившиеся конфликты и проблемы социально-экономического развития города, а также обеспечить его долгосрочное процветание и стабильность.

Ли Кэцян особо подчеркнул сложности в экономическом секторе, отметив, что город столкнулся " с беспрецедентной, сложной и серьезной ситуацией".

"Вы руководили правительством, делая все возможное для обеспечения социальной стабильности, предприняли целый ряд мер, чтобы помочь бизнесу и стабилизировать ситуацию в сфере занятости. Можно сказать, что вы достойно ответили на вызов", - указал он.

В свою очередь Лэм признала, что Гонконг в последний год столкнулся с крайне сложной ситуацией в политической, экономической и социальной сферах.