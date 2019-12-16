Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-16T07:23+0300
https://ria.ru/20191216/1562424473.html
"Заминировавшему" кинотеатр жителю Благовещенска вынесли приговор
https://cdn23.img.ria.ru/images/153104/48/1531044877_0:373:2978:2048_1036x0_80_0_0_19680ee6c9c302ac4657fca820297b93.jpg
РИА Новости

"Заминировавшему" кинотеатр жителю Благовещенска вынесли приговор

07:23 16.12.2019
156
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 дек - РИА Новости. Житель Благовещенска, который 1 января 2019 года "заминировал" киноконцертный комплекс, получил три года условно, сообщает Благовещенский городской суд.
"1 января 2019 года Новосёлов, находясь в состоянии алкогольного опьянения в фойе киноконцертного комплекса "Благовещенск", решил заведомо ложно сообщить о заложенном взрывном устройстве в здании киноконцертного комплекса...суд приговорил признать Новосёлова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 УК РФ, и назначить ему наказание на срок 3 года лишения свободы... назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком 2 года 6 месяцев", - сообщает Благовещенский городской суд.
Житель Благовещенска полностью признал свою вину, раскаялся и возместил ущерб от преступления. Уголовное дело по ходатайству мужчины рассматривалось в особом порядке. Вынося приговор, суд также учел состояние здоровья мужчины и его престарелой матери.
Полицейский
12 декабря, 14:10
В семи районах Петербурга "заминировали" школы
000000
Обсудить 0
Благовещенский городской судАмурская областьБлаговещенскПроисшествия
Рекомендуем
Красный крест на новом автомобиле скорой медицинской помощи, переданном учреждениям здравоохранения Свердловской области
В Пензе ребенок погиб при столкновении пяти автомобилей на трассе
Александр Асеев
Академика Асеева не стали наказывать за препятствие обыску
Cоединение китайской и российской частей железнодорожного моста через Амур Тунцзян – Нижнеленинское
Сроки сдачи моста из ЕАО в Китай сдвигаются на конец 2020 года
Мексиканские полицейские
В Мексике обнаружили части тел четырех похищенных ранее полицейских
Девушка пьет воду
Врач рассказал о пользе кратковременного голодания
Магас
В Ингушетии почти 50 тысяч человек остаются без электричества
Самолет
Вылетевший из Иркутска в Красноярск самолет вернулся в аэропорт
Самолет Boeing 737 авиакомпании Аэрофлот
Пассажиры "Аэрофлота" прибыли в Сургут после ЧП с трещиной в стекле
Вид на вулканы Ключевской, Камень и Безымянный с русла реки Студеной на Камчатке
Камчатский вулкан Безымянный может начать извержение на этой неделе
Певица Валерия
Валерия раскрыла детали ДТП с участием сына
Девушка с микрофоном
В краснодарском караоке-клубе объяснили, почему не пустили инвалида
Вид на центр Пхеньяна. Архивное фото
США не собираются "сдаваться" и продолжат переговоры с КНДР
Инвалидная коляска в коридоре
Кубанская прокуратура выяснит, почему инвалида не пустили в караоке
Морж
В прокуратуре рассказали, куда отправили моржей из "китовой тюрьмы"
Мечеть Джама Масджид в Дели
В Индии около 60 человек пострадали в беспорядках, сообщает СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:29Совет Федерации и Высшая школа экономики договорились о сотрудничестве
19:24Россиянам будут выдавать шенгенские визы на пять лет
19:20На Украине депутата горсовета избили металлическим прутом
19:18Политологи оценили шансы "Яблока" попасть в Госдуму
19:16Стрельба в московском метро попала на видео
19:13"Билайн" предупредил абонентов о повышении цен в январе
19:12В Британии молодожены расстались прямо на свадьбе
19:11Владимирская область не планирует принимать мусор из других регионов
19:08Главы МИД АСЕМ призвали бороться с протекционизмом
19:04Ушаков предсказал Латвии страшный экономический и политический кризис
19:00Глава Ингушетии объявил 31 декабря выходным для госслужащих
18:53Индия заявила о похищении 20 моряков с танкера в акватории Нигерии
18:45В Севастополе на двух чиновников завели дело после обрушения парковки
18:44Аксенов видит надежду на восстановление российско-украинских отношений
18:42Демократы опубликовали полную версию доклада по импичменту Трампу
18:35Подозреваемая в убийстве Шеремета готова сотрудничать со следствием
18:34США и Британия продолжат работу над "амбициозным" торговым соглашением
18:34Аксенов отметил рост турпотока в Крым из Китая и Вьетнама
18:34В Крыму представили экскурсионную программу "Императорский маршрут"
18:30Доклад о "российском вмешательстве" опубликуют в Британии в 2020 году
Лента новостейМолния