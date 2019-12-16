"Заминировавшему" кинотеатр жителю Благовещенска вынесли приговор

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 дек - РИА Новости. Житель Благовещенска, который 1 января 2019 года "заминировал" киноконцертный комплекс, получил три года условно, сообщает Благовещенский городской суд.

"1 января 2019 года Новосёлов, находясь в состоянии алкогольного опьянения в фойе киноконцертного комплекса "Благовещенск", решил заведомо ложно сообщить о заложенном взрывном устройстве в здании киноконцертного комплекса...суд приговорил признать Новосёлова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 УК РФ, и назначить ему наказание на срок 3 года лишения свободы... назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком 2 года 6 месяцев", - сообщает Благовещенский городской суд.