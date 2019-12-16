Сроки сдачи моста из ЕАО в Китай сдвигаются на конец 2020 года

БИРОБИДЖАН, 16 дек - РИА Новости. Сроки сдачи моста Нижнеленинское - Тунцзян ( Сроки сдачи моста Нижнеленинское - Тунцзян ( КНР ) через Амур , который предполагалось сдать в эксплуатацию летом 2020 года, сдвигаются на конец 2020 года из-за необходимости разработки нового проекта моста, сообщил журналистам в понедельник вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев

Ранее сообщалось, что мост, сроки сдачи которого переносили несколько раз, будет построен в середине 2020 года. На завершение строительства необходимо около 2 миллиардов рублей.

"К июлю не построят. Построят, может, к концу года", - сказал Трутнев.

Он пояснил, что для завершения строительства моста нужен новый проект.

"Нужно делать новый проект потому, что часть реки, где строится наша часть моста и опоры уже поставлены, она намного глубже проекта. Там дно вымыло, и проект объективно нужно менять. Я такое поручение делал. Сейчас подрядчики и финансирующие организации пытаются это сделать без привлечения средств федерального бюджета", - сказал Трутнев.

По его словам, подрядчик моста предложил выступить в качестве концессионера.

"Мы в этом отношении готовы их поддержать. Сейчас эта схема собирается, но, к сожалению, несколько дольше, чем хотелось бы. Потому что решения нужно согласовывать с китайской стороной", - отметил он.