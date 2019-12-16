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2019-12-16T07:14+0300
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Сроки сдачи моста из ЕАО в Китай сдвигаются на конец 2020 года
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РИА Новости

Сроки сдачи моста из ЕАО в Китай сдвигаются на конец 2020 года

07:14 16.12.2019
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© Фото : Официальный сайт новостей и интернет-портал в провинции ХэйлунцзянCоединение китайской и российской частей железнодорожного моста через Амур Тунцзян – Нижнеленинское
Cоединение китайской и российской частей железнодорожного моста через Амур Тунцзян – Нижнеленинское
© Фото : Официальный сайт новостей и интернет-портал в провинции Хэйлунцзян
Cоединение китайской и российской частей железнодорожного моста через Амур Тунцзян – Нижнеленинское. Архивное фото
БИРОБИДЖАН, 16 дек - РИА Новости. Сроки сдачи моста Нижнеленинское - Тунцзян (КНР) через Амур, который предполагалось сдать в эксплуатацию летом 2020 года, сдвигаются на конец 2020 года из-за необходимости разработки нового проекта моста, сообщил журналистам в понедельник вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
Ранее сообщалось, что мост, сроки сдачи которого переносили несколько раз, будет построен в середине 2020 года. На завершение строительства необходимо около 2 миллиардов рублей.
"К июлю не построят. Построят, может, к концу года", - сказал Трутнев.
Он пояснил, что для завершения строительства моста нужен новый проект.
"Нужно делать новый проект потому, что часть реки, где строится наша часть моста и опоры уже поставлены, она намного глубже проекта. Там дно вымыло, и проект объективно нужно менять. Я такое поручение делал. Сейчас подрядчики и финансирующие организации пытаются это сделать без привлечения средств федерального бюджета", - сказал Трутнев.
По его словам, подрядчик моста предложил выступить в качестве концессионера.
"Мы в этом отношении готовы их поддержать. Сейчас эта схема собирается, но, к сожалению, несколько дольше, чем хотелось бы. Потому что решения нужно согласовывать с китайской стороной", - отметил он.
Он сообщил, что сейчас фонд развития Дальнего Востока, который является одним из основных инвесторов, и подрядчик СК" Мост" вместе с Газпромбанком разрабатывают схему финансирования с увеличением объёмов вложений, но без привлечения средств федерального бюджета.
На набережной реки Волги в Твери
11 декабря, 15:34Тверская область
Руденя: Западный мост через Волгу в Твери начнут строить в 2020 году
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СтроительствоЮрий ТрутневЕврейская автономная область
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