Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-16T07:04+0300
https://ria.ru/20191216/1562424312.html
Новый глава ЕАО рассказал о стоящих перед ним задачах
https://cdn24.img.ria.ru/images/156232/67/1562326781_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_7462ae3e20d13ac032b3283f521b68fa.jpg
РИА Новости

Новый глава ЕАО рассказал о стоящих перед ним задачах

07:04 16.12.2019
651
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВладимир Путин и Ростислав Гольдштейн во время встречи. 12 декабря 2019
Владимир Путин и Ростислав Гольдштейн во время встречи. 12 декабря 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
БИРОБИДЖАН, 16 дек - РИА Новости. Новый врио Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн отметил, что в регионе нужно решать вопросы благосостояния жителей, дорог и медицины.
Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в понедельник представил врио главы Еврейской автономной области Ростислава Гольдштейна органам государственной власти и депутатам законодательного собрания региона.
"Это будет наша общая работа, хорошие дела. Мы будем их делать вместе. Для меня предложение возглавить ЕАО - большая честь и высокая ответственность... ЕАО - процветающий край, она такая у меня в голове и такой должна стать", - сказал Гольдштейн на мероприятии.
Он отметил, что, будучи сенатором, был погружен в проблематику региона, ему удалось накопить серьезный опыт и понимание в решении этих задач.
"Времени на вхождение в курс дела нам тратить не придется, двигаемся вперед, не останавливаясь. Мы знаем, до какой степени трудные задачи перед нами стоят ... Благосостояние граждан, транспорт, дороги, медицина - это те проблемы, которые надо решать, чтобы ЕАО заняла свое достойное место на острие восточного вектора развития России, чтобы мы вместе с вами стали передовиками работы по реализации дальневосточной стратегии", - отметил он.
Президент РФ Владимир Путин 12 декабря подписал указ об отставке губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя по собственному желанию. Этим же указом Путин назначил Ростислава Гольдштейна врио руководителя региона. Срок полномочий Левинталя на посту главы региона истекал в сентябре 2020 года.
Ростислав Гольдштейн родился 15 марта 1969 года в поселке Селижарово Тверской области. В 1995 году окончил Московскую академию экономики и права (Рязанский филиал, специальность – "административно-хозяйственное право и экономика"), в 2007 году – университет Российской академии образования (специальность – "коммерция"), в 2009 году – Северо-Западную академию государственной службы (специальность – "менеджмент").
До назначения на должность виро главы ЕАО был представителем от исполнительного органа государственной власти региона в Совете Федерации.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
14 декабря, 16:42
Матвиенко назвала врио губернатора ЕАО энергичным человеком
100003
Обсудить 0
Ростислав ГольдштейнЮрий ТрутневБиробиджанЕврейская автономная областьПолитика
Рекомендуем
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая
Яровая предложила уравнять бюджетные места бакалавриата и магистратуры
Аэропорт Алматы
Токаев поддержал идею переименовать Алматы
Ученик на уроке чтения
Минпросвещения будет работать над популяризацией родных языков
Пентагон
Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз
Ученики на занятиях. Архивное фото
В 2020 году в КЧР стартует программа "Земский учитель"
Учитель забирает мобильный телефон на уроке
Четверть российских школ ограничили использование детьми телефонов
Цех фасовки и упаковки на чайной фабрике
В двух популярных у россиян марках чая нашли пестициды
Эрика и Виктор во время церемонии бракосочетания. Стоп-кадр видео
В Казани зарегистрировали брак трансгендеров
Модернизированный внедорожник LADA 4х4
"АвтоВАЗ" запустил производство обновленного внедорожника Lada 4х4
Строительство газопровода Северный поток-2
Оператор "Северного потока — 2" попросил новые условия строительства
Осенний кубок чемпионата CASE-IN
Названы лучшие студенческие команды Осеннего кубка чемпионата CASE-IN
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на заседании президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании. 16 декабря 2019
Минтруд создаст систему мониторинга трудоустройства выпускников
Премьер-министр Финляндии Санна Марин
Финский премьер ответила главе МВД Эстонии, назвавшему ее продавщицей
Американский доллар и китайский юань
"США помирились с Китаем и навалятся на Россию": что теперь будет
Заседание Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании. 16 декабря 2019
Яровая предложила создать портал с квотами приема на целевое обучение
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:20На Украине депутата горсовета избили металлическим прутом
19:18Политологи оценили шансы "Яблока" попасть в Госдуму
19:16Стрельба в московском метро попала на видео
19:13"Билайн" предупредил абонентов о повышении цен в январе
19:12В Британии молодожены расстались прямо на свадьбе
19:11Владимирская область не планирует принимать мусор из других регионов
19:08Главы МИД АСЕМ призвали бороться с протекционизмом
19:04Ушаков предсказал Латвии страшный экономический и политический кризис
19:00Глава Ингушетии объявил 31 декабря выходным для госслужащих
18:53Индия заявила о похищении 20 моряков с танкера в акватории Нигерии
18:45В Севастополе на двух чиновников завели дело после обрушения парковки
18:44Аксенов видит надежду на восстановление российско-украинских отношений
18:42Демократы опубликовали полную версию доклада по импичменту Трампу
18:35Подозреваемая в убийстве Шеремета готова сотрудничать со следствием
18:34США и Британия продолжат работу над "амбициозным" торговым соглашением
18:34Аксенов отметил рост турпотока в Крым из Китая и Вьетнама
18:34В Крыму представили экскурсионную программу "Императорский маршрут"
18:30Доклад о "российском вмешательстве" опубликуют в Британии в 2020 году
18:29Первый храм УПЦ на Американском континенте открыт в канадском Ричмонде
18:26В Болгарии на строящемся объекте рядом с АЭС погибли двое рабочих
Лента новостейМолния