Новый глава ЕАО рассказал о стоящих перед ним задачах

БИРОБИДЖАН, 16 дек - РИА Новости. Новый врио Еврейской автономной области Новый врио Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн отметил, что в регионе нужно решать вопросы благосостояния жителей, дорог и медицины.

"Это будет наша общая работа, хорошие дела. Мы будем их делать вместе. Для меня предложение возглавить ЕАО - большая честь и высокая ответственность... ЕАО - процветающий край, она такая у меня в голове и такой должна стать", - сказал Гольдштейн на мероприятии.

Он отметил, что, будучи сенатором, был погружен в проблематику региона, ему удалось накопить серьезный опыт и понимание в решении этих задач.

"Времени на вхождение в курс дела нам тратить не придется, двигаемся вперед, не останавливаясь. Мы знаем, до какой степени трудные задачи перед нами стоят ... Благосостояние граждан, транспорт, дороги, медицина - это те проблемы, которые надо решать, чтобы ЕАО заняла свое достойное место на острие восточного вектора развития России, чтобы мы вместе с вами стали передовиками работы по реализации дальневосточной стратегии", - отметил он.

Президент РФ Владимир Путин 12 декабря подписал указ об отставке губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя по собственному желанию. Этим же указом Путин назначил Ростислава Гольдштейна врио руководителя региона. Срок полномочий Левинталя на посту главы региона истекал в сентябре 2020 года.

Ростислав Гольдштейн родился 15 марта 1969 года в поселке Селижарово Тверской области. В 1995 году окончил Московскую академию экономики и права (Рязанский филиал, специальность – "административно-хозяйственное право и экономика"), в 2007 году – университет Российской академии образования (специальность – "коммерция"), в 2009 году – Северо-Западную академию государственной службы (специальность – "менеджмент").