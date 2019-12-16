Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-16T06:29+0300
https://ria.ru/20191216/1562424033.html
Вице-премьер Трутнев представил в ЕАО нового главу региона
https://cdn24.img.ria.ru/images/155838/70/1558387077_0:109:3254:1939_1036x0_80_0_0_2109b96a0e83ba6ee80daf732f886e3a.jpg
РИА Новости

Вице-премьер Трутнев представил в ЕАО нового главу региона

06:29 16.12.2019
332
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Архивное фото
БИРОБИДЖАН, 16 дек - РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в понедельник представил врио главы Еврейской автономной области Ростислава Гольдштейна органам государственной власти и депутатам законодательного собрания региона, сообщает корреспондент РИА Новости с места события.
На представлении нового главы присутствуют экс-губернатор ЕАО Александр Левинталь, бывшие члены правительства региона, представители прокуратуры, общественных организаций, руководители крупных предприятий.
Президент РФ Владимир Путин и Ростислав Гольдштейн (справа) во время встречи
14 декабря, 16:42
Матвиенко назвала врио губернатора ЕАО энергичным человеком
Президент РФ Владимир Путин 12 декабря подписал указ об отставке губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя по собственному желанию. Этим же указом Путин назначил Ростислава Гольдштейна врио руководителя региона. Срок полномочий Левинталя на посту главы региона истекал в сентябре 2020 года.
"Работы у Ростислава Эрнстовича будет много. ЕАО сталкивается с достаточным количеством проблем, связанных с социальным развитием и с развитием экономики. Много надо сделать, чтобы люди жили лучше. Сегодня ЕАО по многим показателям, связанным с жизнью людей, замыкает рейтинг дальневосточных регионов ... Ростислав Эрнстович занимался вопросами развития Севера и Дальнего Востока, представлял регион в СФ, был успешным предпринимателем", - сказал Трутнев.
Он отметил, что у Гольдштейна большой опыт, который он применит, чтобы люди жили лучше, а ЕАО развивалась.
"Мы, естественно, будем ему помогать", - добавил полпред.
Ростислав Гольдштейн родился 15 марта 1969 года в поселке Селижарово Тверской области. В 1995 году окончил Московскую академию экономики и права (Рязанский филиал, специальность – "административно-хозяйственное право и экономика"), в 2007 году – университет Российской академии образования (специальность – "коммерция"), в 2009 году – Северо-Западную академию государственной службы (специальность – "менеджмент").
До назначения на должность врио главы ЕАО был представителем от исполнительного органа государственной власти региона в Совете Федерации.
Президент РФ Владимир Путин и Ростислав Гольдштейн во время встречи
12 декабря, 19:07
Биография Ростислава Гольдштейна
100014
Обсудить 0
Ростислав ГольдштейнАлександр ЛевинтальЮрий ТрутневЕврейская автономная областьПолитика
Рекомендуем
Владимир Путин и Ростислав Гольдштейн во время встречи. 12 декабря 2019
Новый глава ЕАО рассказал о стоящих перед ним задачах
Председатель правительства России Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров
Медведев обсудит правовое регулирование интеллектуальной собственности
Владимир Путин и Ростислав Гольдштейн во время встречи. 12 декабря 2019
Гольдштейна представят властям ЕАО в качестве врио главы региона
Очередь на выставку Сальвадор Дали в ГМИИ имени А.С.Пушкина в день открытия
Почти полтора миллиона человек посетили Пушкинский музей в 2019 году
Дисплей с показателями состояния пациента
В Кузбассе разработали приложение для реабилитации кардиобольных
Космодром Байконур
"Роскосмос" планирует 20 пусков ракет "Союз" в 2020 году
В нацпарке Земля леопарда стартовал новый этап фотомониторинга
На Земле леопардов провели первый авиаучет копытных
Посол Европейского Союза в РФ Маркус Эдерер
В Евросоюзе отметили прогресс в отношениях России и Украины
Премьер-министр Финляндии Санна Марин на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Глава МВД Эстонии назвал нового премьера Финляндии "продавщицей"
Cоединение китайской и российской частей железнодорожного моста через Амур Тунцзян – Нижнеленинское
Сроки сдачи моста из ЕАО в Китай сдвигаются на конец 2020 года
Кибербезопасность
Кибератакам в 2019 году чаще всего подвергалась космическая отрасль
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с генеральным директором ПАО КАМАЗ Сергеем Когогиным и генеральным директором корпорации Ростех Сергеем Чемезовым
Путин поздравил президента Казахстана с Днем независимости
Гитарист Джон Фрусчанте
В группу Red Hot Chili Peppers вернулся гитарист Джон Фрушанте
Археологические раскопки
Рацион древних людей дал новую датировку неолитической революции
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий прокомментировал законопроект о децентрализации на Украине
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:20На Украине депутата горсовета избили металлическим прутом
19:18Политологи оценили шансы "Яблока" попасть в Госдуму
19:16Стрельба в московском метро попала на видео
19:13"Билайн" предупредил абонентов о повышении цен в январе
19:12В Британии молодожены расстались прямо на свадьбе
19:11Владимирская область не планирует принимать мусор из других регионов
19:08Главы МИД АСЕМ призвали бороться с протекционизмом
19:04Ушаков предсказал Латвии страшный экономический и политический кризис
19:00Глава Ингушетии объявил 31 декабря выходным для госслужащих
18:53Индия заявила о похищении 20 моряков с танкера в акватории Нигерии
18:45В Севастополе на двух чиновников завели дело после обрушения парковки
18:44Аксенов видит надежду на восстановление российско-украинских отношений
18:42Демократы опубликовали полную версию доклада по импичменту Трампу
18:35Подозреваемая в убийстве Шеремета готова сотрудничать со следствием
18:34США и Британия продолжат работу над "амбициозным" торговым соглашением
18:34Аксенов отметил рост турпотока в Крым из Китая и Вьетнама
18:34В Крыму представили экскурсионную программу "Императорский маршрут"
18:30Доклад о "российском вмешательстве" опубликуют в Британии в 2020 году
18:29Первый храм УПЦ на Американском континенте открыт в канадском Ричмонде
18:26В Болгарии на строящемся объекте рядом с АЭС погибли двое рабочих
Лента новостейМолния