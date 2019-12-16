Вице-премьер Трутнев представил в ЕАО нового главу региона

БИРОБИДЖАН, 16 дек - РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в понедельник представил врио главы Еврейской автономной области Ростислава Гольдштейна органам государственной власти и депутатам законодательного собрания региона, сообщает корреспондент РИА Новости с места события.

На представлении нового главы присутствуют экс-губернатор ЕАО Александр Левинталь , бывшие члены правительства региона, представители прокуратуры, общественных организаций, руководители крупных предприятий.

Президент РФ Владимир Путин 12 декабря подписал указ об отставке губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя по собственному желанию. Этим же указом Путин назначил Ростислава Гольдштейна врио руководителя региона. Срок полномочий Левинталя на посту главы региона истекал в сентябре 2020 года.

"Работы у Ростислава Эрнстовича будет много. ЕАО сталкивается с достаточным количеством проблем, связанных с социальным развитием и с развитием экономики. Много надо сделать, чтобы люди жили лучше. Сегодня ЕАО по многим показателям, связанным с жизнью людей, замыкает рейтинг дальневосточных регионов ... Ростислав Эрнстович занимался вопросами развития Севера и Дальнего Востока, представлял регион в СФ, был успешным предпринимателем", - сказал Трутнев.

Он отметил, что у Гольдштейна большой опыт, который он применит, чтобы люди жили лучше, а ЕАО развивалась.

"Мы, естественно, будем ему помогать", - добавил полпред.

Ростислав Гольдштейн родился 15 марта 1969 года в поселке Селижарово Тверской области. В 1995 году окончил Московскую академию экономики и права (Рязанский филиал, специальность – "административно-хозяйственное право и экономика"), в 2007 году – университет Российской академии образования (специальность – "коммерция"), в 2009 году – Северо-Западную академию государственной службы (специальность – "менеджмент").