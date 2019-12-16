В Госдуме предложили расселять аварийные дома по ипотеке

Свою инициативу Юрков объяснил материальным положением владельцев аварийного жилья. По его словам, в основном это малоимущие граждане.

"Жильцам аварийных домов нужно предоставить максимальное количество инструментов для решения этого вопроса. Если они имеют возможность найти подходящее жилье самостоятельно, то государство может, например, субсидировать сделку", — заявил он.

Парламентарий подчеркнул, что процентную ставку для льготной ипотеки необходимо ограничить на уровне не более трех процентов годовых, а банки, в свою очередь, должны быть подготовлены к гибким договорам, чтобы "на людях не висели долги".