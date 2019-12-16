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2019-12-16T10:58+0300
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В Госдуме предложили расселять аварийные дома по ипотеке
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РИА Новости

В Госдуме предложили расселять аварийные дома по ипотеке

06:27 16.12.2019 (обновлено: 10:58 16.12.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСнос ветхого жилого дома
Снос ветхого жилого дома
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Депутат Государственной думы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов по ипотеке со сниженной ставкой не выше трех процентов. Об этом он рассказал в беседе с газетой "Известия".
Свою инициативу Юрков объяснил материальным положением владельцев аварийного жилья. По его словам, в основном это малоимущие граждане.
"Жильцам аварийных домов нужно предоставить максимальное количество инструментов для решения этого вопроса. Если они имеют возможность найти подходящее жилье самостоятельно, то государство может, например, субсидировать сделку", — заявил он.
Парламентарий подчеркнул, что процентную ставку для льготной ипотеки необходимо ограничить на уровне не более трех процентов годовых, а банки, в свою очередь, должны быть подготовлены к гибким договорам, чтобы "на людях не висели долги".
Согласно плану Юркова, после уплаты ежемесячного взноса у жильцов должно оставаться не менее двух прожиточных минимумов.
Отмечается, что соответствующая поправка к законопроекту "О внесении изменений в Жилищный кодекс" уже готова и направлена вице-премьеру Виталию Мутко. По информации издания, инициативу готовы поддержать партии "Справедливая Россия" и ЛДПР.
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Дмитрий ЮрковВиталий МуткоЖильеНовости - НедвижимостьЛДПРСправедливая РоссияГосдума РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Это крайне несправедливое решение по отношению к людям: за что они должны платить - государство загнало их в эту ситуацию.
16 декабря, 06:47
vyachnick Новиков
475103328
Депутат предложил за чужой счет в рай. Наверняка Едрос.
16 декабря, 06:46
Олег Николаев
477814016
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