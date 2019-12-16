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Названы самые востребованные профессии в 2020 году
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РИА Новости

Названы самые востребованные профессии в 2020 году

06:07 16.12.2019 (обновлено: 09:24 16.12.2019)
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Наибольшим спросом на российском рынке труда в следующем году среди массовых профессий традиционно будут пользоваться водители, рабочие, официанты, повара, курьеры и продавцы, говорится в исследовании "Итоги 2019 года и прогнозы на 2020 год на рынке труда" сервиса по подбору персонала "Работа.ру".
В числе самых востребованных узкоспециализированных профессий - специалисты в сферах онлайн-маркетинга, производства, IT и HR.
"Российский бизнес осознал, что универсальные специалисты — это не всегда хорошо. В ближайшей перспективе потребность в узкопрофильных кандидатах с высоким уровнем hard skills ("жесткие", или профессиональные навыки – ред.) будет расти", - говорится в исследовании.
Специалисты с хорошо развитыми soft skills ("мягкие навыки" - универсальные компетенции) останутся востребованы, - в перспективе 10 лет именно они будут выстраивать коммуникации между искусственным интеллектом и человеком, прогнозируют эксперты.
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Некоторые профессии трансформируются под влиянием новых технологий, однако людям пока рано бояться прямой конкуренции с роботами, полагают авторы исследования.
"Новые технологии проникли во многие сферы повседневной жизни. Это приводит к глобальной трансформации некоторых профессий. Например, в торговых сетях появляется все больше касс самообслуживания, однако их пока еще нельзя оставить без присмотра консультантов. В маркетинге за последние 10 лет произошло глобальное смещение фокуса на digital-сегмент", отмечается в документе.
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16 декабря, 09:31
Владимир Ф. Быченков
2100001
И действительно, зачем буржуа люди так называемого широкого профиля? Наёмник обязан знать лишь отсель до посель, должен зубами и ногтями держаться за работу, как бы его не унижали, и не совать свой нос в сторону.
16 декабря, 06:47
CCicicipi
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