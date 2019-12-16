Названы самые востребованные профессии в 2020 году

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Наибольшим спросом на российском рынке труда в следующем году среди массовых профессий традиционно будут пользоваться водители, рабочие, официанты, повара, курьеры и продавцы, говорится в исследовании "Итоги 2019 года и прогнозы на 2020 год на рынке труда" сервиса по подбору персонала Наибольшим спросом на российском рынке труда в следующем году среди массовых профессий традиционно будут пользоваться водители, рабочие, официанты, повара, курьеры и продавцы, говорится в исследовании "Итоги 2019 года и прогнозы на 2020 год на рынке труда" сервиса по подбору персонала "Работа.ру"

В числе самых востребованных узкоспециализированных профессий - специалисты в сферах онлайн-маркетинга, производства, IT и HR.

"Российский бизнес осознал, что универсальные специалисты — это не всегда хорошо. В ближайшей перспективе потребность в узкопрофильных кандидатах с высоким уровнем hard skills ("жесткие", или профессиональные навыки – ред.) будет расти", - говорится в исследовании.

Специалисты с хорошо развитыми soft skills ("мягкие навыки" - универсальные компетенции) останутся востребованы, - в перспективе 10 лет именно они будут выстраивать коммуникации между искусственным интеллектом и человеком, прогнозируют эксперты.

Некоторые профессии трансформируются под влиянием новых технологий, однако людям пока рано бояться прямой конкуренции с роботами, полагают авторы исследования.