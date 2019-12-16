Казахстан отмечает 28-летие независимости

АЛМА-АТА, 16 дек - РИА Новости. Казахстан в понедельник отмечает 28-летие своей независимости.

День независимости в Казахстане - единственный праздник в стране, который имеет статус национального. Праздничными днями считаются 16 и 17 декабря. В этом году праздничные дни выпадают на понедельник и вторник, которые являются выходными.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 16 декабря 1991 года подписал конституционный закон "О государственной независимости Республики Казахстан". Сам Назарбаев был избран на пост президента на первых всенародных выборах 1 декабря того же года, а 10 декабря он подписал закон "Об изменении наименования Казахской Советской Социалистической Республики", которым Республике Казахстан было присвоено нынешнее название.

Эта годовщина независимости в Казахстане отмечается впервые без Назарбаева во главе государства. Первый президент сложил полномочия 20 марта, после чего должность президента, согласно конституции, перешла к спикеру сената (верхняя палата) парламента Касым-Жомарту Токаеву . Позже Токаев одержал победу на внеочередных президентских выборах.

Накануне праздника в ходе торжественной церемонии вручения государственных наград и премий Токаев подчеркнул, что 2019 год стал особенно значимым для республики.