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Казахстан отмечает 28-летие независимости
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РИА Новости

Казахстан отмечает 28-летие независимости

06:02 16.12.2019
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© Flickr / Alex J. ButlerФлаг Казахстана. Архивное фото
Флаг Казахстана. Архивное фото
© Flickr / Alex J. Butler
Флаг Казахстана. Архивное фото. Архивное фото
АЛМА-АТА, 16 дек - РИА Новости. Казахстан в понедельник отмечает 28-летие своей независимости.
День независимости в Казахстане - единственный праздник в стране, который имеет статус национального. Праздничными днями считаются 16 и 17 декабря. В этом году праздничные дни выпадают на понедельник и вторник, которые являются выходными.
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 16 декабря 1991 года подписал конституционный закон "О государственной независимости Республики Казахстан". Сам Назарбаев был избран на пост президента на первых всенародных выборах 1 декабря того же года, а 10 декабря он подписал закон "Об изменении наименования Казахской Советской Социалистической Республики", которым Республике Казахстан было присвоено нынешнее название.
Эта годовщина независимости в Казахстане отмечается впервые без Назарбаева во главе государства. Первый президент сложил полномочия 20 марта, после чего должность президента, согласно конституции, перешла к спикеру сената (верхняя палата) парламента Касым-Жомарту Токаеву. Позже Токаев одержал победу на внеочередных президентских выборах.
Накануне праздника в ходе торжественной церемонии вручения государственных наград и премий Токаев подчеркнул, что 2019 год стал особенно значимым для республики.
"Мы подтвердили незыблемость нашей государственности и демократического пути развития, преемственность стратегического курса елбасы (лидера нации - ред.) Нурсултана Абишевича Назарбаева. Бесценный опыт и знания первого президента … будут востребованы нашим народом и использованы на благо страны. Наш долг - чтить его колоссальный труд как отца-основателя нашего государства, выдающегося государственного деятеля, личности исторического масштаба", - сказал президент.
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