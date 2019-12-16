Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз

ВАШИНГТОН, 16 дек — РИА Новости. Пентагон прилагает усилия к тому, чтобы сохранить отношения с Турцией на фоне заявлений ее руководства о возможном закрытии для США военных баз Инджирлик и Кюреджик, сообщил РИА Новости представитель ведомства.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может закрыть для американских военных Инджирлик и Кюреджик в ответ на санкции США.

"Мы рассматриваем статус наших сил в Турции как символ наших насчитывающих десятилетия обязательств работать и помогать защищаться нашему союзнику по НАТО и стратегическому партнеру Турции", — сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что Вашингтон стремится наладить диалог, "поощряя Турцию к более конструктивной политике в вопросе С-400, Сирии и других аспектах, где есть разногласия".

Авиабазу Инджирлик в провинции Адана на юге Турции используют американские ВВС. Они обеспечивают работу радиолокационной станции раннего оповещения о ракетном нападении, которая расположена в районе Кюреджик провинции Малатья на юго-востоке Турции и является частью системы ПРО НАТО в Европе.