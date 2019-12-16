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2019-12-16T14:19+0300
https://ria.ru/20191216/1562423572.html
Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз
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РИА Новости

Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз

05:21 16.12.2019 (обновлено: 14:19 16.12.2019)
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CC BY-SA 2.0 / La Citta Vita / Pentagon, aerialПентагон
Пентагон
CC BY-SA 2.0 / La Citta Vita / Pentagon, aerial
Пентагон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 дек — РИА Новости. Пентагон прилагает усилия к тому, чтобы сохранить отношения с Турцией на фоне заявлений ее руководства о возможном закрытии для США военных баз Инджирлик и Кюреджик, сообщил РИА Новости представитель ведомства.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может закрыть для американских военных Инджирлик и Кюреджик в ответ на санкции США.

"Мы рассматриваем статус наших сил в Турции как символ наших насчитывающих десятилетия обязательств работать и помогать защищаться нашему союзнику по НАТО и стратегическому партнеру Турции", — сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что Вашингтон стремится наладить диалог, "поощряя Турцию к более конструктивной политике в вопросе С-400, Сирии и других аспектах, где есть разногласия".
Авиабазу Инджирлик в провинции Адана на юге Турции используют американские ВВС. Они обеспечивают работу радиолокационной станции раннего оповещения о ракетном нападении, которая расположена в районе Кюреджик провинции Малатья на юго-востоке Турции и является частью системы ПРО НАТО в Европе.
Извини, подвинься
14:19
Извини, подвинься
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. По словам Эрдогана, "Триумфы" будут полностью введены в действие в апреле 2020 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.
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ИнджирликВооруженные силы СШАМинистерство обороны СШАТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганСШАВ мире
Популярные комментарии
Когда Путин предупредил Эрдогана что через несколько часов начнется переворот и Эрдогана могут кокнуть с этого все и началось Эрдоган вряд ли простит амеров. На Ближнем Востоке осталось 4 страны где еще надо пошурудить. Последней страной будет Саудовская Аравия.
16 декабря, 07:11
sstarina-hengs
27743004
Турция купила С-400 и думают что все они в безопасности но нет, а как же интересы америки, они то же хотят участвовать в их безопасности.
16 декабря, 06:21
ddekayt
366210086
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