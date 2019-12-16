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В Казахстане опровергли заявления о поддержке переименования Алматы
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РИА Новости

В Казахстане опровергли заявления о поддержке переименования Алматы

04:59 16.12.2019 (обновлено: 05:29 16.12.2019)
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© РИА Новости / Анатолий Устиненко / Перейти в фотобанкВиды Алма-Аты
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© РИА Новости / Анатолий Устиненко
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НУР-СУЛТАН, 16 дек – РИА Новости. Власти Казахстана опровергли слова писателя и общественного деятеля Олжаса Сулейменова о том, что якобы президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддерживает идею переименования крупнейшего города республики Алматы в Алма-Ату.
В воскресенье Сулейменов в интервью Sputnik Казахстан сообщил, что во время недавней встречи с Токаевым он обсуждал идею смены наименования современного названия города "Алматы" на "Алма-Ата", которое использовалось во время СССР. По словам писателя, эту инициативу поддержал и Токаев, и аким (мэр) города Бакытжан Сагинтаев.
"Олжас Сулейменов давний сторонник идеи переименования южной столицы. Однако то, что он упомянул об этой идее на встрече с президентом, не означает, что глава государства поддерживает ее. Президент считает, что необходимо сконцентрироваться на более актуальных задачах развития Алматы, о чем он убедительно говорил на заседании актива города 29 октября текущего года", - написал в своем Telegram-канале советник Токаева Ерлан Карин.
По словам советника, "президент считает, что подобные важные вопросы не могут решаться кулуарно, в кабинетах, а только путём выяснения мнения граждан, на основе позиции подавляющего большинства жителей города".
О том, что вопрос переименования бывшей столицы Казахстана не стоит в повестке дня, сообщил и глава городской администрации. "Появилась информация о переименовании города Алматы. Хочу сказать, что мной такие вопросы не рассматривались, и в повестке дня акимата (мэрии – ред.) они не стоят", - написал Сагинтаев на своей странице в Instagram.
Название Алматы было закреплено за крупнейшим городом Казахстана в конституции, принятой в январе 1993 года. Так город назывался в казахском варианте конституции Казахской ССР 1978 года, при этом официально город до 1993 года назывался Алма-Ата. По утверждению официальных властей, конституция 1993 года привела в соответствие русское правописание названия города с историческим казахским написанием – Алматы.
Некоторые сторонники старого названия считают, что переименование было нелегитимным, так как не существовало отдельного указа президента о переименовании города.
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Касым-Жомарт ТокаевБакытжан СагинтаевАлма-АтаКазахстанВ мире
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