Названо число россиян, которым грозит запрет на выезд из страны

"По состоянию на 1 ноября 2019 действовало 3,4 миллиона постановлений о временном ограничении на выезд должника из РФ, что на 455,8 тысячи постановлений, или на 15,3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, когда действовало почти 3 миллиона таких постановлений", - сказал Желудков в интервью РИА Новости.

По его словам, всего же за 10 месяцев 2019 года судебные приставы-исполнители вынесли почти 6,6 миллиона постановлений о временном ограничении на выезд должников из РФ, что на 1,9 миллиона постановлений или на 41% больше, чем за 10 месяцев 2018 года, когда было вынесено 4,7 миллиона таких постановлений.