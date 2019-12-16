Названо число россиян, которым грозит запрет на выезд из страны

МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Количество россиян, которые не могут выезжать за границу из-за долгов увеличилось в 2019 году более чем на 15% - до 3,4 миллиона человек, сообщил замначальника управления организации исполнительного производства Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Желудков.
"По состоянию на 1 ноября 2019 действовало 3,4 миллиона постановлений о временном ограничении на выезд должника из РФ, что на 455,8 тысячи постановлений, или на 15,3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, когда действовало почти 3 миллиона таких постановлений", - сказал Желудков в интервью РИА Новости.
По его словам, всего же за 10 месяцев 2019 года судебные приставы-исполнители вынесли почти 6,6 миллиона постановлений о временном ограничении на выезд должников из РФ, что на 1,9 миллиона постановлений или на 41% больше, чем за 10 месяцев 2018 года, когда было вынесено 4,7 миллиона таких постановлений.
"Применяя меры принудительного исполнения, в том числе временное ограничение на выезд, за 10 месяцев текущего судебные приставы смогли взыскать долгов на сумму 104,2 миллиарда рублей", - сказал собеседник агентства.
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