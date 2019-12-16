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2019-12-16T04:49+0300
https://ria.ru/20191216/1562423385.html
Гузеева оскорбила поклонницу за обвинение в высокомерии
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РИА Новости

Гузеева оскорбила поклонницу за обвинение в высокомерии

04:47 16.12.2019 (обновлено: 04:49 16.12.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАктриса Лариса Гузеева
Актриса Лариса Гузеева
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Актриса и телеведущая Лариса Гузеева резко ответила на обвинение подписчицы в плохом отношении к простым людям.
Артистка разместила в своем инстаграме пост, в котором призналась в любви к Москве. Однако одна из читателей публикации решила обратиться к Гузеевой с вопросом, не относящимся к теме.
"Откуда столько ненависти к простым людям? Не все лодыри и нытики. У вас тоже были взлеты и падения", – спросила @maks_i_mari.
На это Гузеева ответила оскорблением.
"Вы дура и провокатор. Я никогда не относилась к простым людям с ненавистью", – заявила телеведущая.
Подписчица парировала, что "счастливые и достойные люди так себя не ведут". Другие пользователи встали на сторону Гузеевой в этом конфликте.
"Провокаторша", – согласилась с актрисой @veracka528320.
"Нормально и адекватно Лара (Лариса Гузеева. – Прим. ред.) оценивает гостей в студии. Разве она сказала кому-то что-то незаслуженно? – уточнила @karinchikkarinchik.
Это не первый случай, когда Гузеева вступает в конфликт с подписчиками. Ранее она резко ответила на совет по общению с людьми. Одна из подписчиц порекомендовала телеведущей не отвечать на критику в Сети. Однако Гузеева не оценила слова поклонницы, заявив, что она "сама разберется, кому отвечать и выше кого быть". Позже телеведущая удалила комментарии и ограничила возможность добавления новых к посту, в котором произошла перепалка.
Скриншот instagram-сториз пользователя toons_n_spoons
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11184511142
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Лариса ГузееваШоу-бизнесРоссияОбщество
Популярные комментарии
Возвести скомороха в ранг идола, а потом страдать от его жестокости. Во истину тупости моих сограждан нет предела. Собственно, и инфоповод тоже идиотский, журналистика подстраивается под тупеющие массы.
16 декабря, 05:50
Cheshire Cat
1210002
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