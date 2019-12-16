Гузеева оскорбила поклонницу за обвинение в высокомерии

"Вы дура и провокатор. Я никогда не относилась к простым людям с ненавистью", – заявила телеведущая.

Подписчица парировала, что "счастливые и достойные люди так себя не ведут". Другие пользователи встали на сторону Гузеевой в этом конфликте.