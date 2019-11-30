Гузеева резко ответила поклоннице на совет по общению с людьми

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Актриса и телеведущая . Актриса и телеведущая Лариса Гузеева резко ответила на совет подписчицы по общению с людьми.

Артистка разместила в своем инстаграме фотографию с рекламой, которая понравилась не всем. Так, один из пользователей поинтересовался у телеведущей, с чего она взяла, что подписчикам интересно, где она приобрела рекламируемые предметы. На это Гузеева обратилась к подписчику в среднем роде.

"С чего ты взяло, что я ждала тебя на своей странице?" — ответила она.

Другая пользовательница инстаграма заподозрила, что Гузеева сделала пластическую операцию, несмотря на якобы неприятие таких процедур. На это артистка заявила, что никогда не была против этого, и намекнула, что не меняла в себе ничего.

Одна из подписчиц вступилась за телеведущую и дала ей совет по общению с людьми.

"Спокойней! Ведите себя выше таких уродцев, не отвечаете им", — написала поклонница.

Однако Гузеева не оценила рекомендацию.