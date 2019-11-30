Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-30T06:28+0300
https://ria.ru/20191130/1561771838.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/17191/85/171918543_0:376:1581:1265_1036x0_80_0_0_a7902f5abdbe6d95509cfd6b40ba6f24.jpg
РИА Новости

Гузеева резко ответила поклоннице на совет по общению с людьми

06:28 30.11.2019
22032
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкАктриса Гузеева
Актриса Гузеева
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Актриса и телеведущая Лариса Гузеева резко ответила на совет подписчицы по общению с людьми.
Артистка разместила в своем инстаграме фотографию с рекламой, которая понравилась не всем. Так, один из пользователей поинтересовался у телеведущей, с чего она взяла, что подписчикам интересно, где она приобрела рекламируемые предметы. На это Гузеева обратилась к подписчику в среднем роде.
"С чего ты взяло, что я ждала тебя на своей странице?" — ответила она.
Другая пользовательница инстаграма заподозрила, что Гузеева сделала пластическую операцию, несмотря на якобы неприятие таких процедур. На это артистка заявила, что никогда не была против этого, и намекнула, что не меняла в себе ничего.
Скриншот instagram-сториз пользователя toons_n_spoons
6 ноября, 19:28
У 19-летней дочери Гузеевой обнаружили опухоль
Одна из подписчиц вступилась за телеведущую и дала ей совет по общению с людьми.
"Спокойней! Ведите себя выше таких уродцев, не отвечаете им", — написала поклонница.
Однако Гузеева не оценила рекомендацию.
"Я сама разберусь, кому мне отвечать и выше кого мне быть", — сказала артистка в ответ.
22188411218
Обсудить 10
Лариса ГузееваШоу-бизнесРоссияОбщество
Популярные комментарии
Ярмарка тщеславия или " ....Ну и ушлый вы народ - Ажно оторопь берет! Всяк другого мнит уродом, Несмотря, что сам урод. ,,, "
30 ноября, 07:35
Алексей Ансон
4500000
Рекомендуем
Бывший глава города Киров Владимир Быков
Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке
Украинского эксперта выгнали с шоу канала Россия 1 за антисемитизм
Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях
Цветение сакуры в храме Ясукуни в Токио. 21 марта 2016
Китайское СМИ предупредило о "затаившейся" ядерной державе
Вывеска о быстрых займах на улице Москвы
"Мыли младенца при свечах". Как живут люди, подсевшие на кредиты
Усталая девушка в офисе
Ученые выяснили причину хронической усталости
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин перед началом совещания президента РФ с постоянными членами Совета безопасности РФ. 1 ноября 2019
Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины
Бункер в Южной Дакоте
Жизнь в бункере. Как в США готовятся к анархии и гражданской войне
Милана Рахманова и Антон Токарев. Survivor - Поединки - Голос - Сезон 8
Сергей Шнуров выгнал самую сильную участницу шоу "Голос"
Сотрудник полиции
СМИ сообщили детали дела о самоубийстве сотрудницы МВД в Сочи
Банковская карта международной платежной системы MasterCard
В ЦБ рассказали, как бороться с новым способом мошенничества с картами
На месте ДТП в Уярском районе Красноярского края. 30 ноября 2019
Водитель попавшего в ДТП под Красноярском автомобиля совершал обгон
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Десять человек обратились к медикам после ДТП под Псковом
Территория Дом-2
Лишившийся рук при взрыве работник "Дома-2" добился пожизненных выплат
Немецкая певица Каролина Катарина Мюллер (C. C. Catch)
C. C. Catch восхитил поступок иркутского школьника, спасшего девочку
Завершение реконструкции шпиля здания МИД РФ
МИД объяснил инцидент с чешской делегацией в аэропорту Москвы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:02В России в 2018 году у почти 86 тысяч человек диагностировали ВИЧ
02:54Вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер
02:42В ЕС расследуют методы Google по сбору данных
02:22"Грязный хлев": блогер оценил украинский поезд "Интерсити"
01:38Ди Каприо отверг обвинения в финансировании поджогов в Амазонии
01:30Кравчук дал Зеленскому совет перед встречей с Путиным
01:27В Мордовии заступает на боевое дежурство первая загоризонтная РЛС
01:18Мальтийского бизнесмена обвинили в соучастии в убийстве журналистки
01:15Одним из погибших у Лондонского моста стал выпускник Кембриджа
01:11Пошлина на экспорт нефти из России с 1 декабря повышается на $2,2
01:08В Балашихе потушили пожар в старинном храме
01:05Эксперты назвали информирование подростков о СПИДе главной задачей
01:01В Риге зажгли сотни свечей в память об убитых нацистами в годы войны
00:49В РПЦ обеспокоены развитием индустрии абортов
00:42МИД Греции осудил "военную риторику" Эрдогана
00:32Стало известно, как прохожие остановили лондонского злоумышленника
00:28За незаконную продажу трех жизненно важных препаратов ввели наказание
00:21На границе Сирии с Турцией произошел взрыв, погибли турецкие военные
00:19Посольство России ответило на критику США в адрес закона об иноагентах
00:14Греческая делегация со скандалом ушла с церемонии с участием Эрдогана
Лента новостейМолния