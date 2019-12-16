Адвокат Трампа заявил о доказательствах против сына Джо Байдена

ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Адвокат президента США Дональда Трампа Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани в воскресенье заявил, что ему удалось собрать свидетелей и документы, которые якобы доказывают, что демократы нынешней процедурой импичмента стараются скрыть нарушения закона компанией Burisma и причастность сына бывшего вице-президента США Джо Байдена к отмыванию миллионов долларов.

Демократы начали процесс импичмента против Трампа , подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен на предоставление помощи провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера . Трамп заявляет, что требовал от властей Украины лишь борьбы с коррупцией.

"Импичмент, начатый демократами за безвинное поведение, призван помешать следующим расследованиям коррупции времен (бывшего президента США Барака) Обамы: отмыв миллиардов долларов США; нецелевое использование миллиардов, преимущественно долларов США; вымогательство; взятки; сговор Демократического национального комитета с Украиной с целью уничтожения кандидата Трампа", - написал он в одном из целой серии сообщений в Twitter

Джулиани выступил с такими заявлениями по итогам своей поездки в Венгрию, Австрию и на Украину. Свои твиты он проиллюстрировал фрагментами фильма-расследования, который был снят в этой поездке.

Джулиани описывает схему движения суммы 16 миллионов долларов через цепочку компаний, в том числе на Кипре, в конце которой 3 миллиона, как утверждает юрист, оказались у Хантера Байдена. Официальное письмо, датированное февралем 2016 года, с указанием на возможную причастность Байдена и Burisma к отмыванию средств поступило украинским властям из прокуратуры Латвии. Копия документа продемонстрирована в одном из видео.

Один из свидетелей - экс-генпрокурор Украины Виктор Шохин - подтвердил, что помнит этот документ. Шохин был уволен с поста, по его словам, под давлением лично Джо Байдена за антикоррупционное расследование, которое он вел против Burisma. Именно показания Шохина будут доказательством номер один, сказано в видео.

Еще один свидетель - бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, занявший место Шохина. По словам Джулиани, его показания говорят, что экс-посол США на Украине Мари Йованович минимум дважды солгала под присягой в конгрессе. В частности, она утверждала, что Луценко не передавал им никакой информации по подозрительной схеме вывода в США 7 миллиардов долларов. В ответ на это Луценко демонстрирует письмо, которое было направлено в американское посольство в октябре 2017 года.

Кроме того, утверждает Джулиани, Йованович отказывала в выдаче виз тем, кто мог и хотел пролить свет на "коррумпированность Байдена и демократов".

Есть и еще три свидетеля, которых называют "высокопоставленный чиновник, дипломат и член украинского парламента". Каждый из них, говорится в видео, под присягой заявил, что Демократическая партия США вступила в сговор с украинскими чиновниками для вмешательства в выборы 2016 года.

Ситуация вокруг Burisma Group оказалась в центре внимания после телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, о котором неназванный сотрудник разведки пожаловался своему руководству. Была обнародована расшифровка телефонного разговора, затем и сама жалоба. Стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group и Хантера Байдена.