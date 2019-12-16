Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-16T04:08+0300
https://ria.ru/20191216/1562423219.html
Адвокат Трампа заявил о доказательствах против сына Джо Байдена
https://cdn21.img.ria.ru/images/155481/74/1554817476_0:66:2873:1682_1036x0_80_0_0_7286470bb6b77ee51706b7e26c21c462.jpg
РИА Новости

Адвокат Трампа заявил о доказательствах против сына Джо Байдена

04:08 16.12.2019
6907
© AP Photo / Andrew HarnikАдвокат Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани
Адвокат Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани
© AP Photo / Andrew Harnik
Адвокат Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани в воскресенье заявил, что ему удалось собрать свидетелей и документы, которые якобы доказывают, что демократы нынешней процедурой импичмента стараются скрыть нарушения закона компанией Burisma и причастность сына бывшего вице-президента США Джо Байдена к отмыванию миллионов долларов.
Демократы начали процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен на предоставление помощи провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. Трамп заявляет, что требовал от властей Украины лишь борьбы с коррупцией.
Президент США Дональд Трамп во время выступления перед избирателями на митинге в штате Кентукки. 13 октября 2018
01:29
Трамп намекнул экс-директору ФБР на тюремный срок за слежку
"Импичмент, начатый демократами за безвинное поведение, призван помешать следующим расследованиям коррупции времен (бывшего президента США Барака) Обамы: отмыв миллиардов долларов США; нецелевое использование миллиардов, преимущественно долларов США; вымогательство; взятки; сговор Демократического национального комитета с Украиной с целью уничтожения кандидата Трампа", - написал он в одном из целой серии сообщений в Twitter.
Джулиани выступил с такими заявлениями по итогам своей поездки в Венгрию, Австрию и на Украину. Свои твиты он проиллюстрировал фрагментами фильма-расследования, который был снят в этой поездке.
Джулиани описывает схему движения суммы 16 миллионов долларов через цепочку компаний, в том числе на Кипре, в конце которой 3 миллиона, как утверждает юрист, оказались у Хантера Байдена. Официальное письмо, датированное февралем 2016 года, с указанием на возможную причастность Байдена и Burisma к отмыванию средств поступило украинским властям из прокуратуры Латвии. Копия документа продемонстрирована в одном из видео.
Один из свидетелей - экс-генпрокурор Украины Виктор Шохин - подтвердил, что помнит этот документ. Шохин был уволен с поста, по его словам, под давлением лично Джо Байдена за антикоррупционное расследование, которое он вел против Burisma. Именно показания Шохина будут доказательством номер один, сказано в видео.
Юрий Луценко
10 декабря, 23:52
Луценко считает, что Украина не может завести дело против Байдена
Еще один свидетель - бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, занявший место Шохина. По словам Джулиани, его показания говорят, что экс-посол США на Украине Мари Йованович минимум дважды солгала под присягой в конгрессе. В частности, она утверждала, что Луценко не передавал им никакой информации по подозрительной схеме вывода в США 7 миллиардов долларов. В ответ на это Луценко демонстрирует письмо, которое было направлено в американское посольство в октябре 2017 года.
Кроме того, утверждает Джулиани, Йованович отказывала в выдаче виз тем, кто мог и хотел пролить свет на "коррумпированность Байдена и демократов".
Есть и еще три свидетеля, которых называют "высокопоставленный чиновник, дипломат и член украинского парламента". Каждый из них, говорится в видео, под присягой заявил, что Демократическая партия США вступила в сговор с украинскими чиновниками для вмешательства в выборы 2016 года.
Ситуация вокруг Burisma Group оказалась в центре внимания после телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, о котором неназванный сотрудник разведки пожаловался своему руководству. Была обнародована расшифровка телефонного разговора, затем и сама жалоба. Стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group и Хантера Байдена.
Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что обвиняемые в США в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний Лев Парнас и Игорь Фруман предлагали экс-президенту Украины Петру Порошенко государственный визит в Вашингтон в обмен на начало расследования в отношении Джо Байдена и предполагаемого вмешательства украинских властей в выборы президента США 2016 года.
Президент США Дональд Трамп
13 декабря, 20:50
Трамп заявил, что демократы опошляют процедуру импичмента
84152121
Обсудить 3
Импичмент Дональда ТрампаХантер БайденРуди ДжулианиВиктор ШокинДональд ТрампДжозеф БайденДемократическая партия СШАУкраинаВ мире
Рекомендуем
Пентагон
Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз
Аэропорт Алматы
Токаев поддержал идею переименовать Алматы
Премьер-министр Финляндии Санна Марин на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Глава МВД Эстонии назвал нового премьера Финляндии "продавщицей"
Строительство газопровода Северный поток-2
Оператор "Северного потока — 2" попросил новые условия строительства
Цех фасовки и упаковки на чайной фабрике
В двух популярных у россиян марках чая нашли пестициды
Модернизированный внедорожник LADA 4х4
"АвтоВАЗ" запустил производство обновленного внедорожника Lada 4х4
Эрика и Виктор во время церемонии бракосочетания. Стоп-кадр видео
В Казани зарегистрировали брак трансгендеров
Премьер-министр Финляндии Санна Марин
Финский премьер ответила главе МВД Эстонии, назвавшему ее продавщицей
Американский доллар и китайский юань
"США помирились с Китаем и навалятся на Россию": что теперь будет
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
В Раде заявили, что на Украине русский язык "знают лучше" россиян
Московский Кремль
Американский журнал составил рейтинг самых могущественных стран
Доклад президенту Украины В. Зеленскому о расследовании убийства журналиста П. Шеремета
"Квартал 95" напомнил Зеленскому о невыполненных обещаниях
Крымский мост через Керченский пролив заиграл новыми красками
Экс-депутат Рады восхитился Крымским мостом и проклял 2014 год
Мыс Шауэтена и гора Ирина острова Уруп
В России ответили на заявления о передаче Курильских островов Японии
Снос ветхого жилого дома
В Госдуме предложили расселять аварийные дома по ипотеке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:24Россиянам будут выдавать шенгенские визы на пять лет
19:20На Украине депутата горсовета избили металлическим прутом
19:18Политологи оценили шансы "Яблока" попасть в Госдуму
19:16Стрельба в московском метро попала на видео
19:13"Билайн" предупредил абонентов о повышении цен в январе
19:12В Британии молодожены расстались прямо на свадьбе
19:11Владимирская область не планирует принимать мусор из других регионов
19:08Главы МИД АСЕМ призвали бороться с протекционизмом
19:04Ушаков предсказал Латвии страшный экономический и политический кризис
19:00Глава Ингушетии объявил 31 декабря выходным для госслужащих
18:53Индия заявила о похищении 20 моряков с танкера в акватории Нигерии
18:45В Севастополе на двух чиновников завели дело после обрушения парковки
18:44Аксенов видит надежду на восстановление российско-украинских отношений
18:42Демократы опубликовали полную версию доклада по импичменту Трампу
18:35Подозреваемая в убийстве Шеремета готова сотрудничать со следствием
18:34США и Британия продолжат работу над "амбициозным" торговым соглашением
18:34Аксенов отметил рост турпотока в Крым из Китая и Вьетнама
18:34В Крыму представили экскурсионную программу "Императорский маршрут"
18:30Доклад о "российском вмешательстве" опубликуют в Британии в 2020 году
18:29Первый храм УПЦ на Американском континенте открыт в канадском Ричмонде
Лента новостейМолния