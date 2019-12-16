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В Раде заявили, что на Украине русский язык "знают лучше" россиян
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РИА Новости

В Раде заявили, что на Украине русский язык "знают лучше" россиян

03:56 16.12.2019 (обновлено: 11:02 16.12.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Жители Украины якобы знают русский язык лучше россиян, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок — За жизнь" Юрий Павленко в эфире телеканала NewsOne.
Так парламентарий прокомментировал закон о госязыке, который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. По мнению депутата, этот закон несет в себе не "элемент объединения" страны, а "элемент ее разъединения". Парламентарий добавил, что языковое разнообразие, наоборот, может усилить государство.
"Все страны борются за расширения территории своего влияния. Почему мы так легко себя ограничиваем в возможностях идти дальше и расширяться? Да у нас люди говорят по-русски красивее, грамотнее, чем многие россияне — да мы можем защищать русскоговорящее население в России. Так давайте использовать наши преимущества, а не ослаблять себя", — сказал Павленко.
На прошлой неделе депутат Рады от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский внес в парламент законопроект об отмене закона о государственном языке. Свою инициативу политик связал с решением Венецианской комиссии Совета Европы, которая ранее призвала Киев незамедлительно подготовить закон о языковых меньшинствах.
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В середине мая бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Нынешний глава государства Владимир Зеленский пообещал провести тщательный анализ закона о госязыке на предмет соответствия конституции. Президент отметил, что документ приняли "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью".
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Оппозиционная платформа - За жизньСитуация на УкраинеЮрий ПавленкоПетр ПорошенкоВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийЕвропаРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Долго смеялась над этим утверждением: учитывая гонения на русский язык и годы прошедшие после распада СССР, когда мы были едины, беря во внимание это и то, что народилось поколение живущее под непонятной смесью суржика и двуединой письменостью, там по определению уже появилось много людей, которые не знают ни одного языка даже на удовлетворительном уровне-неучи одним словом растут в гуляй поле и это только цветочки. ... к слову, ну какая математика или физика с химией может идти на их смеси деревенского суржика и нашего русского языка ?!! Тут либо великий и могучий, либо баллаканье на скамейке за лузганьем семечек.
16 декабря, 06:33
otakuwell
3100001
А еще там сало русское едят, как писал классик
16 декабря, 04:00
Илья Золотов
9190000
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