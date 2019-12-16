В Раде заявили, что на Украине русский язык "знают лучше" россиян

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Жители Украины якобы знают русский язык лучше россиян, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок — За жизнь" Юрий Павленко в эфире телеканала NewsOne.
Так парламентарий прокомментировал закон о госязыке, который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. По мнению депутата, этот закон несет в себе не "элемент объединения" страны, а "элемент ее разъединения". Парламентарий добавил, что языковое разнообразие, наоборот, может усилить государство.
"Все страны борются за расширения территории своего влияния. Почему мы так легко себя ограничиваем в возможностях идти дальше и расширяться? Да у нас люди говорят по-русски красивее, грамотнее, чем многие россияне — да мы можем защищать русскоговорящее население в России. Так давайте использовать наши преимущества, а не ослаблять себя", — сказал Павленко.
На прошлой неделе депутат Рады от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский внес в парламент законопроект об отмене закона о государственном языке. Свою инициативу политик связал с решением Венецианской комиссии Совета Европы, которая ранее призвала Киев незамедлительно подготовить закон о языковых меньшинствах.
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В середине мая бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Нынешний глава государства Владимир Зеленский пообещал провести тщательный анализ закона о госязыке на предмет соответствия конституции. Президент отметил, что документ приняли "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью".