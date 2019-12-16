На Сахалине ответили на заявления о передаче Курил Японии

Ранее сообщалось , что глава оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии в интервью газете "Ёмиури" заявил, что Токио на переговорах с Москвой должен потребовать весь Курильский архипелаг, поскольку это "исконно японская территория".

"Мы уже неоднократно говорили о невозможности выставления подобного рода требований и корректности вообще постановки вопроса именно в таком формате", — подчеркнул сахалинский парламентарий.

По его словам, Россия действительно рассматривает на переговорах с Японией вопросы о дальнейших перспективах возможного совместного сотрудничества на островах Курильской гряды, но выставлять требования о передаче архипелага — недопустимо.

"Это наша территория, мы активно работаем на ней, развиваем экономику и инфраструктуру, придаем огромное значение и самому архипелагу, и проживающим там людям", — заключил депутат.

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряду Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.

В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана. Судьба Кунашира и Итурупа при этом не затрагивалась. Однако последующие переговоры ни к чему не привели и мирный договор страны так и не подписали.

В ноябре прошлого года в Сингапуре прошла встреча глав России и Японии Владимира Путина и Синдзо Абэ. Тогда японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе декларации 1956 года.