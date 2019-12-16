На Сахалине ответили на заявления о передаче Курил Японии

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 дек — РИА Новости. Депутат Сахалинской областной думы Максим Козлов сказал РИА Новости, что считает недопустимой риторикой призыв объявить Курильский архипелаг территорией Японии.
Ранее сообщалось, что глава оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии в интервью газете "Ёмиури" заявил, что Токио на переговорах с Москвой должен потребовать весь Курильский архипелаг, поскольку это "исконно японская территория".
"Мы уже неоднократно говорили о невозможности выставления подобного рода требований и корректности вообще постановки вопроса именно в таком формате", — подчеркнул сахалинский парламентарий.
По его словам, Россия действительно рассматривает на переговорах с Японией вопросы о дальнейших перспективах возможного совместного сотрудничества на островах Курильской гряды, но выставлять требования о передаче архипелага — недопустимо.
"Это наша территория, мы активно работаем на ней, развиваем экономику и инфраструктуру, придаем огромное значение и самому архипелагу, и проживающим там людям", — заключил депутат.
Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряду Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.
В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана. Судьба Кунашира и Итурупа при этом не затрагивалась. Однако последующие переговоры ни к чему не привели и мирный договор страны так и не подписали.
В ноябре прошлого года в Сингапуре прошла встреча глав России и Японии Владимира Путина и Синдзо Абэ. Тогда японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе декларации 1956 года.
При этом российские власти не раз подчеркивали, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.