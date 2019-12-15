В Японии предложили потребовать "возвращения" всех Курильских островов

Политик называет "несправедливым" Сан-Францисский мирный договор, заключенный после Второй Мировой войны , поскольку в нем Япония полностью отказалась от претензий на Курилы.

Кадзуо Сии считает, что страна может "заполучить" острова южной части Курильской гряды, если начнет претендовать в том числе и на северную часть архипелага.

"Необходимо исправить эту несправедливость и аннулировать мирный договор, в котором признается отказ от архипелага (Курильский архипелаг – Прим. ред.)", – отметил политик.

Япония претендует на южнокурильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.

Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.