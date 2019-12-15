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В Японии предложили потребовать "возвращения" всех Курильских островов
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РИА Новости

В Японии предложили потребовать "возвращения" всех Курильских островов

06:31 15.12.2019 (обновлено: 07:16 15.12.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВиды России. Курильские острова
Виды России. Курильские острова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Токио на переговорах с Москвой должен обозначить позицию, что весь Курильский архипелаг "является японской территорией". Об этом в интервью газете "Ёмиури" заявил глава оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии.
Политик называет "несправедливым" Сан-Францисский мирный договор, заключенный после Второй Мировой войны, поскольку в нем Япония полностью отказалась от претензий на Курилы.
Кадзуо Сии считает, что страна может "заполучить" острова южной части Курильской гряды, если начнет претендовать в том числе и на северную часть архипелага.
"Необходимо исправить эту несправедливость и аннулировать мирный договор, в котором признается отказ от архипелага (Курильский архипелаг – Прим. ред.)", – отметил политик.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи на полях Восточного экономического форума — 2019
5 сентября, 12:01Восточный экономический форум
Путин рассказал о сложностях заключения мирного договора с Японией
Япония претендует на южнокурильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
По итогам встречи лидеров России и Японии в Сингапуре 14 ноября 2018 года японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года. Это была серьезная уступка со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование передачи Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи и только после этого – заключение мирного договора.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
2 декабря, 19:51
Абэ выразил надежду решить проблему Курил на основе нового подхода
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Обсудить 9
Курильские островаМоскваЯпонияТокиоСпор вокруг статуса Курильских острововВ мире
Популярные комментарии
Все он вряд-ли отдаст... Ведь пообещал только четыре... Хотя, кто знает, китайцам вон все отдал, что просили.
15 декабря, 07:10
PwPra wda
2211019
Ну ну, может повоюем ещё раз ? Но на этот раз в качестве меры защиты от вероломного (иначе япы не могут) нападения мы посеем на всей территории, как и америкашки ядерные зонтики... И вот тогда-то ниппы поймут кто выйграл войну в 1945 г и на что они могут рассчитывать. За счастье примут в объятия свою любимую гору и только...
15 декабря, 07:00
otakuwell
1811001
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