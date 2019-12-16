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2019-12-16T03:19+0300
https://ria.ru/20191216/1562423010.html
У Роскосмоса запросили еще 18 млрд рублей на "лунный" корабль "Орел"
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РИА Новости

У Роскосмоса запросили еще 18 млрд рублей на "лунный" корабль "Орел"

03:19 16.12.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЛуна
Луна
© РИА Новости / Александр Вильф
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Луна. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Ракетно-космическая корпорация "Энергия" запросила у Роскосмоса дополнительно 18 миллиардов рублей на разработку пилотируемого транспортного корабля "Орел", предназначенного для полетов к Луне, говорится в материалах корпорации, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Дефицит финансирования - 18 миллиардов рублей", - говорится в материалах, представленных РКК "Энергия" Роскосмосу.
"Предлагаемые решения: …Выделить дополнительные средства в объеме 18,1 миллиарда рублей по госконтракту ОКР "ППТК" (ЛКИ-1) (опытно-конструкторская работа "Перспективный пилотируемый транспортный корабль" (Летно-конструкторские испытания-1") – ред.)", - указывается в материалах.
Из этих средств дополнительные 2,7 миллиарда рублей требуются на разработку системы аварийного спасения корабля, 2,2 миллиарда рублей – на доработку системы исполнительных органов спуска, 524 миллиона рублей – на доработку системы управления движением и навигацией, 595 миллиона рублей – на доработку системы бортовых измерений, 678 миллионов рублей на доработку системы электроснабжения, 668 миллионов рублей – на систему жизнеобеспечения экипажа, 918 миллионов рублей – на двигательную установку и т.д.
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В настоящее время контракт на создание космического корабля "Орел" предусматривает финансирование работ с 2016 по 2025 год общим объемом 57,5 миллиарда рублей. Согласно данным сайта госзакупок, на сегодняшний день по этому контракту оплачено 18,5 миллиарда рублей, из которых РКК "Энергия" отчиталась перед "Роскосмосом" о работах на 819,3 миллиона рублей.
Разработка нового российского космического корабля "Орел" (ранее назывался "Федерация") для полетов к Луне ведется уже десять лет. Первый испытательный запуск корабля в беспилотном варианте значился в планах на 2015 год, а первый пилотируемый полет назначили на 2018 год. Но затем планы многократно менялись. Сейчас первый испытательный запуск корабля "Орел" планируется на 2023 год на ракете "Ангара-А5" с космодрома Восточный. В 2024 году намечается беспилотный, а в 2025 году пилотируемый полет корабля к Международной космической станции. В 2026 и 2027 годах также планируются полеты на "Ангаре", а в 2028 году – первый старт на ракете сверхтяжелого класса "Енисей". Тогда же, в 2028 году, летные испытания корабля планируется завершить и перейти к его эксплуатации. В 2029 году планируется облет на нем Луны, а в 2030-м - высадка российских космонавтов на ее поверхность.
Ракетно-космическая корпорация "Энергия" ведет изготовление двух первых экземпляров корабля "Орел": первый будет полноразмерным макетом для испытаний при первом пуске на "Ангаре-А5" в 2023 году и "Енисее" в 2028 году, а второй – полноценным многоразовым кораблем (10 полетов) для летных испытаний и последующей эксплуатации.
В 2018-2019 годах глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин неоднократно заявлял, что корабль получит новое мужское имя вместо женского "Федерация". Как сообщали РИА Новости в Роскосмосе, одна из идей - назвать корабли типа "Федерации" по реестру первых кораблей, построенных Петром I: "Орел", "Флаг", "Аист". К этому решению и пришли. Как сообщил ранее Рогозин, первый серийный корабль получит название "Орел". Как будет называться второй корабль, он не объявлял.
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Хочу стать космонавтомЛунаКосмос - РИА НаукаРКК "Энергия"Роскосмос
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