В Мадриде встретятся главы МИД Европы и Восточной Азии

МАДРИД, 16 дек - РИА Новости. Встреча министров иностранных дел Встреча министров иностранных дел АСЕМ (форум "Азия - Европа", объединяющий страны Восточной Азии и Европы) состоится в Мадриде в понедельник, 16 декабря.

Лозунгом министерской встречи, которая пройдет уже в 14-й раз, станет "Европа и Азия: вместе за эффективный мультилатерализм". Откроет форум король Фелипе VI , а местом проведения выбран королевский дворец Эль-Пардо. На открытии также будет присутствовать и.о. председателя правительства Испании Педро Санчес

В рамках встречи стороны обсудят международную и региональную повестки дня, в том числе ситуации в Афганистане, Мьянме и на Корейском полуострове, вопросы регионального сотрудничества. Рабочие сессии будут проходить под председательством главы европейской дипломатии, верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, бывшего министра иностранных дел Испании Жозепа Борреля.

По итогам дня будет сделано итоговое заявление.

Как заявили в испанском МИД, цель встречи - "подтвердить единство и приверженность такой большой и разнообразной группы стран, которые входят в организацию, принципам мультилатерализма", обсудить вопросы международной безопасности, в частности борьбу с терроризмом, морскую безопасность и кибербезопасность, а также проблемы климатических изменений, устойчивого развития и загрязнения морей мусором.

Параллельно в Мадриде будут проходить еще три мероприятия: культурный фестиваль, журналистский семинар и "модель АСЕМ", в которой примут участие полторы сотни молодых людей из разных европейских и азиатских стран.

Накануне, 15 декабря, в музее Прадо состоялся торжественный ужин в честь глав делегаций.

Россию на форуме будет представлять заместитель министра иностранных дел Игорь Моргулов.

Форум "Азия - Европа" существует с 1996 года, на сегодняшний день в организацию входят 51 страна Европы и Азии, на которые приходятся 60% населения, 55% международной торговли, 65% мирового ВВП и 75% мирового туризма, а также Европейская комиссия и секретариат АСЕАН.