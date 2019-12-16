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В Мадриде встретятся главы МИД Европы и Восточной Азии
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РИА Новости

В Мадриде встретятся главы МИД Европы и Восточной Азии

03:09 16.12.2019 (обновлено: 03:10 16.12.2019)
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© Depositphotos / SOMATUSCANIМадрид, Испания
Мадрид, Испания
© Depositphotos / SOMATUSCANI
МАДРИД, 16 дек - РИА Новости. Встреча министров иностранных дел АСЕМ (форум "Азия - Европа", объединяющий страны Восточной Азии и Европы) состоится в Мадриде в понедельник, 16 декабря.
Лозунгом министерской встречи, которая пройдет уже в 14-й раз, станет "Европа и Азия: вместе за эффективный мультилатерализм". Откроет форум король Фелипе VI, а местом проведения выбран королевский дворец Эль-Пардо. На открытии также будет присутствовать и.о. председателя правительства Испании Педро Санчес.
В рамках встречи стороны обсудят международную и региональную повестки дня, в том числе ситуации в Афганистане, Мьянме и на Корейском полуострове, вопросы регионального сотрудничества. Рабочие сессии будут проходить под председательством главы европейской дипломатии, верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, бывшего министра иностранных дел Испании Жозепа Борреля.
По итогам дня будет сделано итоговое заявление.
Как заявили в испанском МИД, цель встречи - "подтвердить единство и приверженность такой большой и разнообразной группы стран, которые входят в организацию, принципам мультилатерализма", обсудить вопросы международной безопасности, в частности борьбу с терроризмом, морскую безопасность и кибербезопасность, а также проблемы климатических изменений, устойчивого развития и загрязнения морей мусором.
Параллельно в Мадриде будут проходить еще три мероприятия: культурный фестиваль, журналистский семинар и "модель АСЕМ", в которой примут участие полторы сотни молодых людей из разных европейских и азиатских стран.
Накануне, 15 декабря, в музее Прадо состоялся торжественный ужин в честь глав делегаций.
Россию на форуме будет представлять заместитель министра иностранных дел Игорь Моргулов.
Форум "Азия - Европа" существует с 1996 года, на сегодняшний день в организацию входят 51 страна Европы и Азии, на которые приходятся 60% населения, 55% международной торговли, 65% мирового ВВП и 75% мирового туризма, а также Европейская комиссия и секретариат АСЕАН.
Каждые два года проводятся саммиты АСЕМ на высшем уровне, последняя такая встреча прошла в Брюсселе в 2018 году. Кроме того, регулярно проводятся министерские встречи - министров иностранных дел, экономики, финансов, окружающей среды, образования, культуры. Последняя встреча министров иностранных дел организации состоялась в Мьянме в 2017 году.
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Педро СанчесКороль Фелипе VIАСЕМ (форум)Мадрид (город)ЕвропаАзияИспанияВ мире
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