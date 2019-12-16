Пушков оценил шутку Зеленского в ответ на слова Путина о газе

"Да, у Украины есть газопровод, но без нашего газа он быстро превратится в никому не нужную старую трубу. Украине жизненно важно сохранить газовый транзит", – считает сенатор.

Действующий контракт на транзит российского газа истекает в конце 2019 года. Москва настаивает, что новый договор может быть подписан на условии взаимного отказа от претензий в международном арбитраже, а также прекращения судебных разбирательств.