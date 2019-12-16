Пушков оценил шутку Зеленского в ответ на слова Путина о газе

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков заявил о превосходстве России над Украиной в газовом споре. Так он прокомментировал в своем Twitter шутливую реплику президента Украины Владимира Зеленского в ответ на слова российского лидера Владимира Путина о газе.
В понедельник президент России по итогам встречи в "нормандском формате", говоря о перспективах заключения нового контракта на транзит, процитировал стихотворение Сергея Михалкова: "А у нас в квартире газ, а у вас?.. И у вас есть, и будет". Спустя несколько дней Зеленский в эфире передачи "Право на власть" на канале "1+1" ответил: "А у нас газопровод. И в этом баланс".
Пушков объяснил, почему российская сторона занимает стратегически более сильную позицию в вопросе транзита газа.
"Да, у Украины есть газопровод, но без нашего газа он быстро превратится в никому не нужную старую трубу. Украине жизненно важно сохранить газовый транзит", – считает сенатор.
Действующий контракт на транзит российского газа истекает в конце 2019 года. Москва настаивает, что новый договор может быть подписан на условии взаимного отказа от претензий в международном арбитраже, а также прекращения судебных разбирательств.
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