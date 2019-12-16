Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-16T02:39+0300
https://ria.ru/20191216/1562422761.html
Пушков оценил шутку Зеленского в ответ на слова Путина о газе
https://cdn24.img.ria.ru/images/155668/58/1556685862_0:0:3151:1772_1036x0_80_0_0_86f2fc10128666edfa4416885ad68b84.jpg
РИА Новости

Пушков оценил шутку Зеленского в ответ на слова Путина о газе

02:39 16.12.2019
31699
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков заявил о превосходстве России над Украиной в газовом споре. Так он прокомментировал в своем Twitter шутливую реплику президента Украины Владимира Зеленского в ответ на слова российского лидера Владимира Путина о газе.
В понедельник президент России по итогам встречи в "нормандском формате", говоря о перспективах заключения нового контракта на транзит, процитировал стихотворение Сергея Михалкова: "А у нас в квартире газ, а у вас?.. И у вас есть, и будет". Спустя несколько дней Зеленский в эфире передачи "Право на власть" на канале "1+1" ответил: "А у нас газопровод. И в этом баланс".
Пушков объяснил, почему российская сторона занимает стратегически более сильную позицию в вопросе транзита газа.

"Да, у Украины есть газопровод, но без нашего газа он быстро превратится в никому не нужную старую трубу. Украине жизненно важно сохранить газовый транзит", – считает сенатор.

В рамках саммита лидеров стран "нормандской четверки" прошли переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского. По словам президента Украины, газовый вопрос "удалось разблокировать".
Действующий контракт на транзит российского газа истекает в конце 2019 года. Москва настаивает, что новый договор может быть подписан на условии взаимного отказа от претензий в международном арбитраже, а также прекращения судебных разбирательств.
Рабочий на газовой станции рядом с городом Боярка на Украине
21 ноября, 08:00
Выяснилось, кто проиграл в украинско-российском газовом споре
1401831116
Обсудить 0
"Нормандский" саммит в ПарижеСитуация на Украине"Нормандская четверка"Алексей ПушковВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияУкраинаВ миреЭкономика
Рекомендуем
Аэропорт Алматы
Токаев поддержал идею переименовать Алматы
Пентагон
Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз
Строительство газопровода Северный поток-2
Оператор "Северного потока — 2" попросил новые условия строительства
Цех фасовки и упаковки на чайной фабрике
В двух популярных у россиян марках чая нашли пестициды
Эрика и Виктор во время церемонии бракосочетания. Стоп-кадр видео
В Казани зарегистрировали брак трансгендеров
Модернизированный внедорожник LADA 4х4
"АвтоВАЗ" запустил производство обновленного внедорожника Lada 4х4
Премьер-министр Финляндии Санна Марин
Финский премьер ответила главе МВД Эстонии, назвавшему ее продавщицей
Американский доллар и китайский юань
"США помирились с Китаем и навалятся на Россию": что теперь будет
Мыс Шауэтена и гора Ирина острова Уруп
В России ответили на заявления о передаче Курильских островов Японии
Доклад президенту Украины В. Зеленскому о расследовании убийства журналиста П. Шеремета
"Квартал 95" напомнил Зеленскому о невыполненных обещаниях
Крымский мост через Керченский пролив заиграл новыми красками
Экс-депутат Рады восхитился Крымским мостом и проклял 2014 год
Флаг Евросоюза в Брюсселе
Европа готовится объявить войну всему миру — и это хорошо для России
Московский Кремль
Американский журнал составил рейтинг самых могущественных стран
Купюры номиналом 200 и 2000 рублей
ЦБ снизил ключевую ставку. Что будет с курсом, ипотекой и кредитами
Снос ветхого жилого дома
В Госдуме предложили расселять аварийные дома по ипотеке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:24Россиянам будут выдавать шенгенские визы на пять лет
19:20На Украине депутата горсовета избили металлическим прутом
19:18Политологи оценили шансы "Яблока" попасть в Госдуму
19:16Стрельба в московском метро попала на видео
19:13"Билайн" предупредил абонентов о повышении цен в январе
19:12В Британии молодожены расстались прямо на свадьбе
19:11Владимирская область не планирует принимать мусор из других регионов
19:08Главы МИД АСЕМ призвали бороться с протекционизмом
19:04Ушаков предсказал Латвии страшный экономический и политический кризис
19:00Глава Ингушетии объявил 31 декабря выходным для госслужащих
18:53Индия заявила о похищении 20 моряков с танкера в акватории Нигерии
18:45В Севастополе на двух чиновников завели дело после обрушения парковки
18:44Аксенов видит надежду на восстановление российско-украинских отношений
18:42Демократы опубликовали полную версию доклада по импичменту Трампу
18:35Подозреваемая в убийстве Шеремета готова сотрудничать со следствием
18:34США и Британия продолжат работу над "амбициозным" торговым соглашением
18:34Аксенов отметил рост турпотока в Крым из Китая и Вьетнама
18:34В Крыму представили экскурсионную программу "Императорский маршрут"
18:30Доклад о "российском вмешательстве" опубликуют в Британии в 2020 году
18:29Первый храм УПЦ на Американском континенте открыт в канадском Ричмонде
Лента новостейМолния