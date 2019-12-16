Корнелюк оценил выступление Ротару в России

МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. София Ротару успешно выступила на фестивале "Легенды Ретро FM" в Москве. Таким мнением поделился музыкант Игорь Корнелюк в интервью "Пятому каналу".
Он похвалил певицу за "блестящее выступление", отметив, что она "не меняется с годами".
"Я вчера там (фестиваль "Легенды Ретро FM". – Прим. ред) был вместе с ней (София Ротару). Я ее видел и ужасно обрадовался, потому что я к ней очень по-человечески, нежно отношусь и люблю", – заявил Корнелюк.
По словам композитора, Ротару "никуда не уходила" с российской сцены. Корнелюк считает, что она относится к "категории артистов, которые будут выступать всегда".
Ротару с 1973 года участвовала в программе "Песня года", но в прошлом году отменила свое выступление после введения на Украине военного положения. В этом году она решила вернуться в Россию, несмотря на оживленную дискуссию в соцсетях и медиа по поводу моральной и политической составляющей приглашения исполнительницы.