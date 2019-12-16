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2019-12-16T01:40+0300
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Корнелюк оценил выступление Ротару в России
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РИА Новости

Корнелюк оценил выступление Ротару в России

01:39 16.12.2019 (обновлено: 01:40 16.12.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкПевица София Ротару на закрытии международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна-2019"
Певица София Ротару на закрытии международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки Новая волна-2019
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. София Ротару успешно выступила на фестивале "Легенды Ретро FM" в Москве. Таким мнением поделился музыкант Игорь Корнелюк в интервью "Пятому каналу".
Он похвалил певицу за "блестящее выступление", отметив, что она "не меняется с годами".

"Я вчера там (фестиваль "Легенды Ретро FM". – Прим. ред) был вместе с ней (София Ротару). Я ее видел и ужасно обрадовался, потому что я к ней очень по-человечески, нежно отношусь и люблю", – заявил Корнелюк.

По словам композитора, Ротару "никуда не уходила" с российской сцены. Корнелюк считает, что она относится к "категории артистов, которые будут выступать всегда".
Ротару с 1973 года участвовала в программе "Песня года", но в прошлом году отменила свое выступление после введения на Украине военного положения. В этом году она решила вернуться в Россию, несмотря на оживленную дискуссию в соцсетях и медиа по поводу моральной и политической составляющей приглашения исполнительницы.
Ротару делится впечатлениями после концерта
Вчера, 03:13Культура
Ротару поделилась впечатлениями от концерта в России
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КультураШоу-бизнесСитуация на УкраинеИгорь Корнелюк (музыкант)МоскваРоссияСофия РотаруУкраина
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