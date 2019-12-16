Корнелюк оценил выступление Ротару в России

"Я вчера там (фестиваль "Легенды Ретро FM". – Прим. ред) был вместе с ней (София Ротару). Я ее видел и ужасно обрадовался, потому что я к ней очень по-человечески, нежно отношусь и люблю", – заявил Корнелюк.