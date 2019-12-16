Трамп намекнул экс-директору ФБР на тюремный срок за слежку

Президент США Дональд Трамп во время выступления перед избирателями на митинге в штате Кентукки. 13 октября 2018

© AP Photo / Andrew Harnik Президент США Дональд Трамп во время выступления перед избирателями на митинге в штате Кентукки. 13 октября 2018

ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Президент США Президент США Дональд Трамп потребовал извинений от экс-директора ФБР Джеймса Коми за неправомерную слежку за сотрудниками его предвыборного штаба в 2016 году.

"Итак, Коми признал, что он был неправ. Вау, но он делает это просто потому, что его поймали с поличным. На самом деле поймали его очень давно. Так какие будут последствия за его противозаконные действия? Может, годы в тюрьме? Где извинения передо мной и другими, Джим?" - написал Трамп в воскресенье в своем Twitter

Коми ранее признал, что был неправ при принятии решения. На прошлой неделе генеральный инспектор минюста опубликовал доклад, где признал начало расследования законным, но отметил ряд ошибок следователей. Однако сразу после этого генпрокурор США Уильям Барр заявил, что имевшиеся у ФБР данные были недостаточны для того, чтобы начинать расследование в отношении предвыборного штаба президента США Дональда Трампа.

Летом 2018 года администрация Трампа рассекретила серию документов, относящихся к слежке за бывшим советником американского президента Картером Пейджем. Документы включают в себя запрос от октября 2016 года в Суд по делам о надзоре за иностранными разведками для слежки за Пейджем.

Республиканцы и Трамп утверждают, что прослушка Пейджа велась с нарушениями и без должных оснований. Они заявляют, что досье, собранное Кристофером Стилом от имени Национального комитета Демократической партии и предвыборного штаба Хиллари Клинтон, сформировало основную часть заявления на Пейджа. В опубликованной записке говорится, что сотрудники ФБР "проявляли очевидную предвзятость" по отношению к Трампу и поддерживали экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон. Стил признавал в сентябре 2016 года, что он не хочет, чтобы Трамп был избран президентом.

Кроме того, в мае 2019 года газета New York Times сообщила, что ФБР направило в 2016 году агента под прикрытием на встречу с помощником кампании Трампа Джорджем Пападопулосом, чтобы узнать о возможных связях с РФ. В ведомстве тогда посчитали операцию "законными и тщательно выверенными в рамках чрезвычайных обстоятельств" действиями.