РВСН в 2020 году проведут свыше 200 учений

Машины обеспечения боевого дежурства перед маршем к месту учений. Архивное фото

Машины обеспечения боевого дежурства перед маршем к месту учений

"В текущем году проведено более 200 учений различного уровня. Можно с уверенностью сказать, что по характеру и масштабу они превзошли все предыдущие", - сказал Каракаев.

По его словам, прошли, в частности, командно-штабные учения, специальные учения по видам всестороннего обеспечения, тактико-специальные учения с подразделениями тактического звена, на которых отрабатывались знания эксплуатационных характеристик ракетной и специальной техники, систем и средств боевого управления и связи, навыки командиров по управлению подразделениями, закреплялись знания расчетов пуска при проведении учебно-боевых пусков.

Каракаев отметил, что такое число учений - свыше 200 - "оптимально и позволяет добиться повышения показателей полевой выучки личного состава".

"Именно поэтому в 2020 году количество учений останется неизменным", - добавил Каракаев.

"Они будут проводиться с привлечением межвидовых взаимодействующих сил и средств от военных округов, видов Вооруженных сил и родов войск. Существенно изменится интенсивность учений при общей тенденции сохранения их продолжительности", - отметил командующий РВСН.