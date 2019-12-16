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РВСН в 2020 году проведут свыше 200 учений
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РИА Новости

РВСН в 2020 году проведут свыше 200 учений

01:19 16.12.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМашины обеспечения боевого дежурства перед маршем к месту учений
Машины обеспечения боевого дежурства перед маршем к месту учений
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Машины обеспечения боевого дежурства перед маршем к месту учений. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российские Ракетные войска стратегического назначения в 2020 году проведут свыше 200 учений, к ним будут привлекаться силы и средства военных округов, видов Вооруженных сил и родов войск, сообщил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете "Красная Звезда".
"В текущем году проведено более 200 учений различного уровня. Можно с уверенностью сказать, что по характеру и масштабу они превзошли все предыдущие", - сказал Каракаев.
По его словам, прошли, в частности, командно-штабные учения, специальные учения по видам всестороннего обеспечения, тактико-специальные учения с подразделениями тактического звена, на которых отрабатывались знания эксплуатационных характеристик ракетной и специальной техники, систем и средств боевого управления и связи, навыки командиров по управлению подразделениями, закреплялись знания расчетов пуска при проведении учебно-боевых пусков.
Каракаев отметил, что такое число учений - свыше 200 - "оптимально и позволяет добиться повышения показателей полевой выучки личного состава".
"Именно поэтому в 2020 году количество учений останется неизменным", - добавил Каракаев.
"Они будут проводиться с привлечением межвидовых взаимодействующих сил и средств от военных округов, видов Вооруженных сил и родов войск. Существенно изменится интенсивность учений при общей тенденции сохранения их продолжительности", - отметил командующий РВСН.
Во вторник, 17 декабря, Ракетные войска стратегического назначения отметят 60-летие со дня своего создания.
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Сергей КаракаевРакетные войска стратегического назначенияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
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