РВСН начали подготовку первого полка к перевооружению на "Сарматы"

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. РВСН начали подготовку первого полка Ужурского ракетного соединения к перевооружению на ракетный комплекс "Сармат" , заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев

РВСН 17 декабря отмечает 60 лет с момента своего создания.

"Идет подготовка к летным испытаниям нового ракетного комплекса с ракетой "Сармат", постановка которого на боевое дежурство планируется в Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае", — сказал Каракаев в интервью газете российских Вооруженных сил " Красная звезда ".

"Уже сегодня, в обеспечение перевооружения первого соединения на этот комплекс, развернуты работы по подготовке головного ракетного полка к перевооружению. РВСН в полной мере готовы к постановке на боевое дежурство нового ракетного комплекса", — добавил он.

В 2018 году Каракаев сообщил, что перевооружение на "Сармат" планируется начать в ракетных полках Ужурской ракетной дивизии с 2021 года.

"Сармат" (РС-28) заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету "Воевода" (по классификации НАТО — "Сатана", РС-20В). Опытно-конструкторские работы по проекту "Сармат" начались в 2011 году.

К настоящему времени на космодроме Плесецк завершены бросковые испытания ракеты.

"Сармат" разрабатывается Центром имени Макеева и будет выпускаться на "Красмаше".

Новая ракета будет способна атаковать цели как через Северный полюс, так и через Южный, преодолевая системы противоракетной обороны.