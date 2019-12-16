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РВСН начали подготовку первого полка к перевооружению на "Сарматы"
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РИА Новости

РВСН начали подготовку первого полка к перевооружению на "Сарматы"

00:08 16.12.2019 (обновлено: 10:36 16.12.2019)
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкИспытание новой баллистической ракеты "Сармат"
Испытание новой баллистической ракеты Сармат
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Испытание новой баллистической ракеты "Сармат". Архивное фото
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. РВСН начали подготовку первого полка Ужурского ракетного соединения к перевооружению на ракетный комплекс "Сармат", заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.
РВСН 17 декабря отмечает 60 лет с момента своего создания.
"Идет подготовка к летным испытаниям нового ракетного комплекса с ракетой "Сармат", постановка которого на боевое дежурство планируется в Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае", — сказал Каракаев в интервью газете российских Вооруженных сил "Красная звезда".
"Уже сегодня, в обеспечение перевооружения первого соединения на этот комплекс, развернуты работы по подготовке головного ракетного полка к перевооружению. РВСН в полной мере готовы к постановке на боевое дежурство нового ракетного комплекса", — добавил он.
В 2018 году Каракаев сообщил, что перевооружение на "Сармат" планируется начать в ракетных полках Ужурской ракетной дивизии с 2021 года.
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"Сармат" (РС-28) заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету "Воевода" (по классификации НАТО — "Сатана", РС-20В). Опытно-конструкторские работы по проекту "Сармат" начались в 2011 году.
К настоящему времени на космодроме Плесецк завершены бросковые испытания ракеты.
"Сармат" разрабатывается Центром имени Макеева и будет выпускаться на "Красмаше".
Новая ракета будет способна атаковать цели как через Северный полюс, так и через Южный, преодолевая системы противоракетной обороны.
На форуме "Армия-2019" впервые раскрыли основные тактико-технические характеристики новейшей межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Дальность ее стрельбы составляет 18 тысяч километров, стартовая масса — 208,1 тонны, масса полезной нагрузки — более десяти тонн, масса топлива — 178 тонн, длина ракеты — 35,5 метра, диаметр — три метра, тип боевой части — разделяющаяся головная часть с блоками индивидуального наведения.
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Обсудить 10
Сармат (ракета)Сергей КаракаевРакетные войска стратегического назначенияБезопасность
Популярные комментарии
Прежде чем ставить ракету на дежурство, необходима генеральная репетиция применения данного средства сдерживания по территории вероятного противника.
16 декабря, 00:42
Лавись рыпка
142200010
Прекрасно
16 декабря, 01:58
ISIg Supr
1201002
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