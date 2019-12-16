Яков Слащовъ. Реальная история булгаковского героя

ФЭД. Из жизни дважды счастливого человека Речь о Феликсе Дзержинском. И первое имя, Феликс, и второе, данное при крещении, — Щенсный, означают одно и то же — "счастливый". Позже в подполье он был Яцеком, Якубом, Франеком, Юзефом... После революции стал "железным Феликсом". А после смерти — "рыцарем революции".