Главе Дагестана представили проекты-победители форума Машук-2019

МАХАЧКАЛА, 15 дек – РИА Новости. Глава Дагестана Владимир Васильев встретился с авторами проектов, признанных победителями в конкурсе Северо-Кавказского молодежного форума "Машук-2019", сообщает пресс-служба главы и правительства РД.

Молодые авторы реализуемых в Дагестане проектов представили их главе региона на площадке Республиканского педагогического колледжа имени Расула Гамзатова в Буйнакске, где Васильев побывал с рабочим визитом.

Среди представленных разработок - соцпроект "Разные, но равные", Наиды Магомедовой, предусматривающий создание Центра обучения инвалидов рабочим профессиям. Серия мастер-классов от мастеров гончарного искусства, швейного дела и ювелиров даст возможность 500 человек с ограниченными возможностями здоровья овладеть редкими профессиями и трудоустроиться.

Проект "Эпицентр добра" Рашида Абдуллаева, направленный на развитие добровольчества, планируется реализовать сразу в десяти муниципалитетах Дагестана, где будет проведено порядка 15 тренингов и организованно четыре ресурсных центра поддержки добровольческих инициатив.