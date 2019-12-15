Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Республика Дагестан
Республика Дагестан
2019-12-15T23:45+0300
https://ria.ru/20191215/1562421702.html
Главе Дагестана представили проекты-победители форума Машук-2019
https://cdn23.img.ria.ru/images/155741/89/1557418990_0:156:1501:1000_1036x0_80_0_0_ad9dcdfd4dc4348554d05fdb24cff788.jpg
РИА Новости

Главе Дагестана представили проекты-победители форума Машук-2019

23:45 15.12.2019
8
© Фото предоставлено пресс-службой Губернатора Ставропольского краяСеверо-Кавказский молодежный форум "Машук 2019"
Северо-Кавказский молодежный форум Машук 2019
© Фото предоставлено пресс-службой Губернатора Ставропольского края
Северо-Кавказский молодежный форум "Машук 2019". Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 15 дек – РИА Новости. Глава Дагестана Владимир Васильев встретился с авторами проектов, признанных победителями в конкурсе Северо-Кавказского молодежного форума "Машук-2019", сообщает пресс-служба главы и правительства РД.
Молодые авторы реализуемых в Дагестане проектов представили их главе региона на площадке Республиканского педагогического колледжа имени Расула Гамзатова в Буйнакске, где Васильев побывал с рабочим визитом.
Среди представленных разработок - соцпроект "Разные, но равные", Наиды Магомедовой, предусматривающий создание Центра обучения инвалидов рабочим профессиям. Серия мастер-классов от мастеров гончарного искусства, швейного дела и ювелиров даст возможность 500 человек с ограниченными возможностями здоровья овладеть редкими профессиями и трудоустроиться.
Проект "Эпицентр добра" Рашида Абдуллаева, направленный на развитие добровольчества, планируется реализовать сразу в десяти муниципалитетах Дагестана, где будет проведено порядка 15 тренингов и организованно четыре ресурсных центра поддержки добровольческих инициатив.
Некоторые из представленных Владимиру Васильеву проектов уже реализованы: в рамках направленного на профилактику онкологических заболеваний проекта "СтопРак" в этом году проведено 15 мероприятий, охвативших 1000 человек. Благодаря проекту "Табасаранские ковры – гордость народа" 1800 человек постигли азы ковроткачества, причем 25 из них уже нашли работу по вновь освоенной специальности, отметили в пресс-службе.
Автор проекта Доступный туризм Саида Гаджиева
29 августа, 09:19Туризм
Cтудентка из Дагестана создала туристические маршруты для незрячих
100000
Обсудить 0
Республика ДагестанВладимир ВасильевБуйнакскДагестан
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Песков заявил, что Путин высоко оценивает работу омбудсмена Кузнецовой
Российский инвестиционный форум. День второй
Владимир Васильев пригласил старейшин Дагестана к сотрудничеству
Солдат Нацгвардии Украины
Боец Нацгвардии Украины подорвался на мине в Донбассе, заявили в ЛНР
Журналист Михаил Ненашев
Ненашев был патриархом издательского дела, заявил глава Роспечати
Больница
Утвержден перечень продуктов лечебного питания для детей-инвалидов
Алена Донцова с сыном Данилом
Советский ребенок "из пробирки" Алена Донцова мечтает родить близнецов
Новогодняя иллюминация в Москве
Психолог назвала странной историю с девочкой из перинатального центра
Ксения Кривко
"Миссис Земной шар" из Кемерово рассказала о подготовке к конкурсу
Выступление группы Куртки Кобейна на вручении музыкальной премии Виктория. Стоп-кадр видео
Организатор премии не комментирует заглушку слова "протест" в песне
Министр культуры РФ Владимир Мединский
Мединский прокомментировал проект об упрощении возрастной маркировки
Перевозка инвалида
Путин поручил рассмотреть вопрос доступности социального такси
Актер Дмитрий Марьянов
Лобачева объяснила попадание Марьянова в центр "Феникс" перед смертью
Блок почтовых марок Погибшим за правду, посвященный памяти журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина, погибших в Донбассе, презентовали в воскресенье в поселке Металлист Луганской народной республики
В ЛНР презентовали блок марок, посвященных погибшим журналистам ВГТРК
Пожар на территории производственной площадки
В Бангладеш десять человек погибли при пожаре на фабрике
Музыканты Российского национального молодежного симфонического оркестра
Юные оркестранты и любительские хоры. Кто они – творческие люди?
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:14Сроки сдачи моста из ЕАО в Китай сдвигаются на конец 2020 года
07:11Врач раскрыл пользу кратковременного голодания
07:09На линии Московского метрополитена вышли первые новогодние поезда
07:04Новый глава ЕАО рассказал о стоящих перед ним задачах
06:55США не собираются "сдаваться" и продолжат переговоры с КНДР
06:40В Пензе ребенок погиб при столкновении пяти автомобилей на трассе
06:36Российские малые виноделы должны иметь преференции, считают в ФАС
06:33Исследование показало, где предпенсионерам проще всего найти работу
06:30Американский журнал составил рейтинг самых могущественных стран
06:29Вице-премьер Трутнев представил в ЕАО нового главу региона
06:27В Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки
06:25Эксперты рассказали, какие работники могут ожидать повышения зарплат
06:18Исследование: большинство работодателей не будет выплачивать премии
06:07Эксперты рассказали о самых востребованных профессиях в России
06:03Гонконгский аэропорт столкнулся с сильнейшим падением перевозок
06:02Казахстан отмечает 28-летие независимости
05:52В Приморье на месте Хасанских боев нашли разбитые танки
05:46На Земле леопардов провели первый авиаучет копытных
05:44Валерия раскрыла детали ДТП с участием сына
05:39Спецпредставитель США рассказал о крайнем сроке в переговорах с КНДР
Лента новостейМолния