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Эрдоган пригрозил Вашингтону признать геноцид индейцев
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РИА Новости

Эрдоган пригрозил Вашингтону признать геноцид индейцев

22:58 15.12.2019 (обновлено: 01:28 16.12.2019)
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© AFP 2019 / Daniel SlimАкция протеста представителей коренных народов США у Белого дома против строительства газопровода Dakota Access
Акция протеста представителей коренных народов США у Белого дома против строительства газопровода Dakota Access
© AFP 2019 / Daniel Slim
АНКАРА, 15 дек - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкий парламент может принять резолюцию о геноциде индейцев при колонизации Америки в ответ на признание сенатом США геноцида армян в Османской империи в 1915 году.
Сенат конгресса США принял в четверг резолюцию о необходимости официально признавать и помнить геноцид армян. Резолюция призвана выразить мнение верхней палаты парламента, что США должны чтить геноцид армян путем официального признания и памяти. Кроме того, там содержится призыв не допускать попыток вовлечь власти США или ассоциировать их с отрицанием геноцида армян "или любого другого геноцида", а также поощрять информирование о геноциде армян. МИД Турции осудил эту резолюцию.

"Мы открыли более миллиона документов о событиях 1915 года. Приезжайте, изучайте. Мы говорим с документами в руках. Нам также нужно выступать против вас с такими же решениями нашего парламента. И мы это будем делать. Разве можно молчать об индейцах, говоря об Америке? Это позорная страница США", - сказал Эрдоган в эфире телеканала A Haber.

В конце XIX - начале XX веков в Османской империи осуществлялись преследования и гонения армян, которые достигли пика в 1915 году. Армения настаивает на признании мировым сообществом геноцида армян в Османской империи. Турция традиционно отвергает обвинения в свой адрес, утверждая, что жертвами трагедии 1915 года были как армяне, так и турки. Острая реакция Анкары на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи является одной из главных причин сложных отношений между Турцией и Арменией. Турция также призывает к созданию международной комиссии историков с целью изучения имеющихся в стране архивных документов для выработки объективного подхода к событиям периода Первой мировой войны.
Армен Саркисян
13 декабря, 21:21
Саркисян поблагодарил американский сенат за признание геноцида армян
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ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганСШААрменияВ мире
Популярные комментарии
И не только индейцев! А вьетнамцев? Чем их поливали? Напалмом и ядом?
15 декабря, 23:02
Von Stirliz
9910001
Во- во . Давай Эрдогаша. Так их. Может за Эрдоганом и другие последуют ..
15 декабря, 23:31
Филя Ром
6320003
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