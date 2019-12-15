Эрдоган пригрозил Вашингтону признать геноцид индейцев

Сенат конгресса США принял в четверг резолюцию о необходимости официально признавать и помнить геноцид армян. Резолюция призвана выразить мнение верхней палаты парламента, что США должны чтить геноцид армян путем официального признания и памяти. Кроме того, там содержится призыв не допускать попыток вовлечь власти США или ассоциировать их с отрицанием геноцида армян "или любого другого геноцида", а также поощрять информирование о геноциде армян. МИД Турции осудил эту резолюцию.

"Мы открыли более миллиона документов о событиях 1915 года. Приезжайте, изучайте. Мы говорим с документами в руках. Нам также нужно выступать против вас с такими же решениями нашего парламента. И мы это будем делать. Разве можно молчать об индейцах, говоря об Америке? Это позорная страница США", - сказал Эрдоган в эфире телеканала A Haber .

В конце XIX - начале XX веков в Османской империи осуществлялись преследования и гонения армян, которые достигли пика в 1915 году. Армения настаивает на признании мировым сообществом геноцида армян в Османской империи. Турция традиционно отвергает обвинения в свой адрес, утверждая, что жертвами трагедии 1915 года были как армяне, так и турки. Острая реакция Анкары на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи является одной из главных причин сложных отношений между Турцией и Арменией. Турция также призывает к созданию международной комиссии историков с целью изучения имеющихся в стране архивных документов для выработки объективного подхода к событиям периода Первой мировой войны.