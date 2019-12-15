В ПАСЕ предложили привлечь ЛНР и ДНР к диалогу в "нормандском формате"

МИНСК, 15 дек - РИА Новости. Глава комитета экономического сотрудничества и развития, здравоохранения фракции "Альтернатива для Германии" бундестага, член Глава комитета экономического сотрудничества и развития, здравоохранения фракции "Альтернатива для Германии" бундестага, член ПАСЕ Ульрих Оэмэ считает, что необходимо подключить представителей самопровозглашенных Луганской Донецкой народных республик к диалогу с "нормандской четверкой" для урегулирования в Донбассе , планирует инициировать в ПАСЕ резолюцию по этому вопросу.

"Я взял инициативу в свои руки, потому что мне все больше понятно, что в переговорах в формате "нормандской четверки" - Германии, Франции, России и Украины - отсутствует очень важный участник, это отдельные районы Донецкой и Луганской областей... В первую очередь, на январской сессии ПАСЕ я запущу инициативу и надеюсь, что получу 20 голосов для того, чтобы мы смогли инициировать резолюцию Совета Европы", - сообщил Оэмэ журналистам в Минске.

По словам депутата, в воскресенье в белорусской столице состоялась рабочая встреча с представителями самопровозглашенных республик Донбасса - полпредом ДНР в контактной группе, главой МИД ДНР Натальей Никоноровой и министром иностранных дел ЛНР, полпредом ЛНР на переговорах в Минске Владиславом Дейнего . О подготовке такой встречи, сообщил Оэмэ, был проинформирован посол Украины в Германии.

Как отметила Никонорова, в ДНР приветствуют такую инициативу со стороны европейского сообщества. По ее словам, конфликт в Донбассе длится пять лет, и все это время международные структуры получали официальную информацию только от одной стороны конфликта - Украины. Никонорова считает, что благодаря встрече с Оэмэ сделан первый шаг, чтобы получать объективную информацию и от второй стороны - представителей ЛНР и ДНР.

Дейнего, в свою очередь, обратил внимание, что для ЛНР очень важно "напрямую довести информацию о происходящем на Донбассе". "Донбасс должен быть услышан. Для нас абсолютно важно, чтобы был диалог с теми, кто принимает участие в "нормандском формате", и налаживать прямой диалог между республиками Донбасса и Украиной", - сказал глава МИД ЛНР.