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2019-12-15T22:47+0300
https://ria.ru/20191215/1562421407.html
В ПАСЕ предложили привлечь ЛНР и ДНР к диалогу в "нормандском формате"
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РИА Новости

В ПАСЕ предложили привлечь ЛНР и ДНР к диалогу в "нормандском формате"

22:44 15.12.2019 (обновлено: 22:47 15.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи. Архивное фото
МИНСК, 15 дек - РИА Новости. Глава комитета экономического сотрудничества и развития, здравоохранения фракции "Альтернатива для Германии" бундестага, член ПАСЕ Ульрих Оэмэ считает, что необходимо подключить представителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик к диалогу с "нормандской четверкой" для урегулирования в Донбассе, планирует инициировать в ПАСЕ резолюцию по этому вопросу.
"Я взял инициативу в свои руки, потому что мне все больше понятно, что в переговорах в формате "нормандской четверки" - Германии, Франции, России и Украины - отсутствует очень важный участник, это отдельные районы Донецкой и Луганской областей... В первую очередь, на январской сессии ПАСЕ я запущу инициативу и надеюсь, что получу 20 голосов для того, чтобы мы смогли инициировать резолюцию Совета Европы", - сообщил Оэмэ журналистам в Минске.
Саперы Народной милиции ДНР в районе села Петровское
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По словам депутата, в воскресенье в белорусской столице состоялась рабочая встреча с представителями самопровозглашенных республик Донбасса - полпредом ДНР в контактной группе, главой МИД ДНР Натальей Никоноровой и министром иностранных дел ЛНР, полпредом ЛНР на переговорах в Минске Владиславом Дейнего. О подготовке такой встречи, сообщил Оэмэ, был проинформирован посол Украины в Германии.
Как отметила Никонорова, в ДНР приветствуют такую инициативу со стороны европейского сообщества. По ее словам, конфликт в Донбассе длится пять лет, и все это время международные структуры получали официальную информацию только от одной стороны конфликта - Украины. Никонорова считает, что благодаря встрече с Оэмэ сделан первый шаг, чтобы получать объективную информацию и от второй стороны - представителей ЛНР и ДНР.
Встреча лидеров нормандской четверки
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Саммит в Париже: "Договорились продолжать договариваться"
Дейнего, в свою очередь, обратил внимание, что для ЛНР очень важно "напрямую довести информацию о происходящем на Донбассе". "Донбасс должен быть услышан. Для нас абсолютно важно, чтобы был диалог с теми, кто принимает участие в "нормандском формате", и налаживать прямой диалог между республиками Донбасса и Украиной", - сказал глава МИД ЛНР.
Ранее лидеры стран "нормандской четверки" приняли коммюнике по итогам встречи, прошедшей в понедельник в Париже. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Кроме того, лидеры "нормандской четверки" призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, лидеры "нормандской четверки" призвали контактную группу обеспечить обмен удерживаемых в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам.
Минские соглашения
9 декабря, 21:34
Минские соглашения
11000002
Обсудить 4
"Нормандский" саммит в ПарижеСитуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеНаталья НиконороваЛНРДНР"Нормандская четверка"Владислав ДейнегоМИД ДНРДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаФранцияГерманияПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Это надо было сделать еще пять лет назад!
15 декабря, 23:50
Gross-Meyster.ru
1500001
Тююю, а чувачку, которому понятно, что "получил" и "от куда", а не слабо ли сказать - сколько таки получил?))) А то же шь у понятливых с их "понятно" всегда так - "понятно", сразу цэИвроппа и "сразу в Нато", а на деле жидкое ... )))
16 декабря, 01:10
Б2Борисыч 2019
800002
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