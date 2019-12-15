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Эрдоган пригрозил закрыть военную базу Инджирлик для США
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РИА Новости

Эрдоган пригрозил закрыть военную базу Инджирлик для США

22:10 15.12.2019 (обновлено: 00:38 16.12.2019)
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© AP PhotoВоеннослужащие ВВС США на авиабазе Инджирлик возле Аданы, Турция. 2015 год
Военнослужащие ВВС США на авиабазе Инджирлик возле Аданы, Турция. 2015 год
© AP Photo
АНКАРА, 15 дек - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может закрыть базы Инджирлик и Кюреджик для американских военных в ответ на санкции США.
Авиабазу Инджирлик в провинции Адана на юге Турции используют американские ВВС. Военные обеспечивают работу радиолокационной станции раннего оповещения о ракетном нападении, которая дислоцирована в районе Кюреджик провинции Малатья на юго-востоке Турции и является частью системы ПРО НАТО в Европе.

"Для обеих сторон очень важно, чтобы США не предпринимали шагов, которые будет невозможно исправить в наших отношениях. Конечно, Турция даст ответ на любые санкции США. Мы сядем и решим. Если нужно будет, то закроем и Инджирлик, и Кюреджик", - сказал Эрдоган в эфире телеканала A Haber.

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Россия в 2019 году выполнила контракт на поставку Турции четырех дивизионов С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов. Соглашение предполагает также опцион на еще один полковой комплект.
Поставки С-400 вызвали кризис в отношениях Турции с США.
Вашингтон требовал отказаться от сделки и приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции. Анкара отказалась идти на уступки.
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ИнджирликВооруженные силы СШАС-400 «Триумф»НАТОF-35ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганСШАВ мире
Популярные комментарии
Купить С-400 после 100-тни предупреждений, потом простит США продать ПАТРИОТ?? Ждать поставки F22, F35.... Заявить, что Турция будет производить С400... )) США ему что продаст после этого?? "Цапцарап" в перемешку с обратным инженирингом?? Смешно, ПВО же не джинсы левис подделывать) И перенести базу можно, это не сложно, но после этого Турции будет проще на рубли перейти. Жалко страну.
15 декабря, 22:58
delmont67
0431026
Не всё сразу. Не забывайте его менталитета восточного султана! "Царь" Путин ему 100% ближе и понятнее постоянно виляющего, оскорбляющего и притом безвластного Трампа!
15 декабря, 22:36
Von Stirliz
1150005
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