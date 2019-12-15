Эрдоган пригрозил закрыть военную базу Инджирлик для США

АНКАРА, 15 дек - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может закрыть базы Инджирлик и Кюреджик для американских военных в ответ на санкции США.
Авиабазу Инджирлик в провинции Адана на юге Турции используют американские ВВС. Военные обеспечивают работу радиолокационной станции раннего оповещения о ракетном нападении, которая дислоцирована в районе Кюреджик провинции Малатья на юго-востоке Турции и является частью системы ПРО НАТО в Европе.
"Для обеих сторон очень важно, чтобы США не предпринимали шагов, которые будет невозможно исправить в наших отношениях. Конечно, Турция даст ответ на любые санкции США. Мы сядем и решим. Если нужно будет, то закроем и Инджирлик, и Кюреджик", - сказал Эрдоган в эфире телеканала A Haber.
Поставки С-400
Россия в 2019 году выполнила контракт на поставку Турции четырех дивизионов С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов. Соглашение предполагает также опцион на еще один полковой комплект.
Поставки С-400 вызвали кризис в отношениях Турции с США.
16 мая, 16:01Сказано в эфире"Турция выиграет, причем капитально". Эксперт об ультиматуме США АнкареВ конгресс США внесли резолюцию, призывающую Турцию отказаться от покупки ЗРК С-400 под угрозой запрета продажи ей истребителей F-35. Военный обозреватель Юрий Котенок в эфире радио Sputnik предположил, как отреагирует турецкое руководство на эти угрозы.