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Источник назвал причину перегруза севшего в Шереметьево самолета
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РИА Новости

Источник назвал причину перегруза севшего в Шереметьево самолета

21:48 15.12.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A330 авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет Airbus A330 авиакомпании Аэрофлот
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Самолет Airbus A330 авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Датчики аэробуса А330, аварийно приземлившегося в московском аэропорту Шереметьево, по предварительным данным, сработали из-за обледенения воздушного судна, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Ранее сообщалось, что Airbus А330 готовится выполнить аварийную посадку в аэропорту Шереметьево из-за превышения посадочной массы воздушного судна. По данным представителя экстренных служб региона, самолет совершал рейс Гонконг - Москва. "Аэрофлот" уточнил, что самолет Москва - Гонконг вернулся в Шереметьево из-за ухудшения самочувствия пассажира. Самолет благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево.
"По предварительным данным, произошел перегруз самолета из-за обледенения", - отметил собеседник агентства.
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АэрофлотМоскваГонконгШереметьево (аэропорт)Происшествия
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