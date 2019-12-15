Источник назвал причину перегруза севшего в Шереметьево самолета

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Датчики аэробуса А330, аварийно приземлившегося в московском аэропорту Шереметьево, по предварительным данным, сработали из-за обледенения воздушного судна, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Ранее сообщалось, что Airbus А330 готовится выполнить аварийную посадку в аэропорту Шереметьево из-за превышения посадочной массы воздушного судна. По данным представителя экстренных служб региона, самолет совершал рейс Гонконг - Москва. "Аэрофлот" уточнил, что самолет Москва - Гонконг вернулся в Шереметьево из-за ухудшения самочувствия пассажира. Самолет благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево.
"По предварительным данным, произошел перегруз самолета из-за обледенения", - отметил собеседник агентства.
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